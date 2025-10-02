E consultacion via internet tocante e ley di reino HOFA a sera oficialmente dia 29 di september. Na nomber di e 6.424 ciudadano di Aruba cu a firma, fraccion di MEP a presenta tres reaccion oficial basa riba e resultado di e accion di firma.

Accion di firma

En total, 6.424 ciudadano a pone nan firma pa mustra nan obheccion contra e ley di reino proponi. Basa riba esaki Fraccion di MEP a presenta e tres reaccionnan cu e siguiente argumentonan principal

E procedura encamina ta contra ley y palabracionnan : 5.836 firmante

Gobierno di AVP y Futuro a desvia for di acuerdo y mandato di Parlamento, y a transferi e competencianan autonomo di Aruba, a cambio di beneficionan limita: 6.104 firmante

E areglo pa sali di e ley di reino, “exit-bepaling”, ta desproporcional, 5.882 firmanten

E consulta a traves di internet pa e ley di HOFA a sera. Di total 13 reaccion, 3 a haci pregunta y recomendacion, 3 a mustra cu nan ta de acuerdo cu e proposicion, y 6 a mustra di ta contra, y a duna contra argumento, di cual 3 ta di fraccion MEP na nomber di e 6.424 firmanten.

Conclusion

Na nomber di e miles di mama y tata di famia cu a participa na e accion di firma pa mustra nan preocupacion y rechaso, Fraccion di MEP ta bisa NO na e ley di reino HOFA den su forma actual. MEP ta pidi pa para e proceso immediatamente, pa envolve Parlamento na forma formal, y ta pidi un nota di gobierno AVP Futuro cu analisis legal, administrativo y financiero. E proceso por sigui solamente despues di aprobacion explicito di Parlamento.