Fraccion di PPA a yama e centronan di bario nan di Aruba pa asina reuni cu nan riba nan preocupacion, e reunion a bay bon . A invita tur 10 centronan di bario pero 5 so a presenta y caa un di nan ta activo. For di e reunion por a saca hopi informacion esencial pa loke ta trata e maneho di centronan di bario unda cu a trece nan puntonan y nan dolornan padilanti.
Eduard Pieters di fraccin di PPA ta indica cu den pasado e la yega di expresa cu “ un comedo di webo no sa kico un ponedo di webo ta pasa aden” Pesey mes mester sinta y papia cu e personanan cu ta en e veld y cu ta biba tur dia nan situacion dia pa dia pa asina por compronde kico nan ta pasando en dje.
Personanan cu ta maneha centronan di bario ta personanan cu ta haci trabounan boluntario y cu ta dedica na comunidad y no ta haya ni un sen preto pa esaki. Fraccion di PPA ta aplaudi e motivacion cu nan tin pa haci e trabounan den centro di bario ta motivacion nan cu ta bin for di nan curason pa e bienestar di Aruba pero principalmente di nos muchanan y hobennan.
Segun Eduard Pieters tempo cu a sinta den pasado cu centronan di bario y awor presente loke cu ta e preocupacion di mas grandi di e centronan di bario ta fondo. E centronan di bario na Aruba tin e scarsedad na fondo pa nan por maneha un centro di bario manera mester ta.
Pesey mes fraccion di PPA ta kere cu mester aloca un fondo na e centronan di bario pa asina nan por uza esaki efectivamente unda cu nan por logra metanan na bienestar general pa formacion di nos comunidad. Sinembargo no mester kita afo cu CEDA Aruba ta duna centronan di bario placa pa nan por maneha un centro di bario , pero ta ripara cu e suma no ta yega, esaki por wak e na e situacion di e centronan di bario.
Pa e motibo aki mes fraccion di PPA lo presenta un amienda den e presupuesto supletorio di Pais Aruba pa pone placa cu tin pa inverti na centronan di barionan. Sinembargo e lo no keda na e amienda solamente , pero cu lo traha un plan unda cu lo enfoca riba 4 puntonan esencial pa cuminsa inverti den e serhumano, programanan di educacion, pero tambe riba e parti di infrastructura.
Pa aña nan largo centronan di bario a traha pa tin nan barionan sano unda cu mucha, hoben y adultonan ta frecuenta y pasa tempo den un luga save, pero na mes momento pa nan por recrea nan bienestar general.