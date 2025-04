Dos siman pasa durante tratamento di presupuesto, Fraccion di PPA ya caba a mustra su preocupacion pa cu e desaroyo economico global cu tin na e momentonan aki. Parlamentario Otmar Oduber a indica cu CEO di Caricom a declara recientemente cu esaki lo bay tin consecuencianan hopi grandi pa e region Caribense. Siman pasa Presidente di Comerciantenan Uni a declara cu tur producto, cu excepcion di comestibles, ta wordo premira cu lo subi entre 5 cu 15% na Aruba. Tambe expertonan local a mustra riba e consecuencianan cu por tin pa Pais Aruba. Teniendo na cuenta esaki, Fraccion di PPA a haya necesario pa manda un di dos carta pa Minister di Economia y otro ministernan pa puntra kico ta loke Aruba ta haciendo na e momentonan aki pa prepara mirando cu tur experto, local y internacional, ta expresando nan preocupacion.Mas ainda si tene na cuenta cu 95% di nos productonan ta wordo importa for di Merca of di China cu ta pasa via Merca.

Oduber ta compronde cu e gobierno a caba di subi, pero na mes momento e ta expresa cu for di añanan atras caba tur hende sa cu e sistema di BBO ta funesto pa nos comunidad y atrobe nos ta haya nos mes confronta cu un crisis mundial caminda cu prijsnan ta bay subi cu porcentahenan haltisimo for di diferente mercado cu Aruba ta importa for di nan. Riba dje nos hendenan tin cu bay paga un BBO acumulativo.

Teniendo na cuenta esaki, Fraccion di PPA kier acentua un biaha mas e meta cu nan a pone pa implementacion di un BTW. Otmar Oduber a forma parti di dos gobierno y nan tur dos, AVP y MEP, a papia di bay den e direccion aki. El a retira for di AVP ora a mira cu esaki no lo pasa y partido MEP a bisa cu nan a laga tur cos cla, pero cierto momento no a implemente pasobra partido Raiz tabata contra. Si mira ken ta minister di Economia na e momentonan aki (mesun minister di Raiz), conclusion cu lider di fraccion oranje por tuma ta cu e no lo wordo implementa e biaha aki tampoco.

Mirando e situacion aki, unda cu tin 4 pa 5 shakkel di BBO y e aumentonan grandi riba productonan, lo por mira un aumento drastico, no di 5 pa 15% manera, entre otro Sr. Ponson, a pronostica. Lo bay mira un desaster cu un inflacion haltisimo. Oduber ta indica cu na Merca ta premira no solamente un recesion, pero un depresion.

Dos siman pasa Fraccion di PPA a cuminsa alerta caba riba e situacion critico aki, y esaki a wordo enfatisa mas ainda pa medio di e carta dirigi pa gobierno. Den esaki ta pidi pa un vragenuur pa contesta e serie di preguntanan realisa den e carta pa asina sigura cu no lo warda e ola, e Tsunami, cay riba nos pa e ora actua. Kier sigura cu gobierno tin atencion pa cu e situacion critico aki manera cu Fraccion di PPA tine y asina cuminsa actua.

Un opcion presenta pa Oduber ta e importacion di productonan for di e region mes. Tur partido a papia di busca comestibles, productonan for di region, manera por ehempel, Colombia caminda hopi di nos ciudadanonan ta biaha, pakico no importa for di e pais aki cu lo significa prijsnan di 25, 30 y hasta 35% mas barata pa productonan manera galiña, carni y otronan. Loke gobierno mester haci ta, ni sikiera pasa un ley, sino un decreto y asina mustra e curashi y dicidi cu como gobierno ta habri e mercado. Oduber ta bisa cu tin diferente compania interesa pa cuminsa importa for di Colombia y hasta di Costa Rica. “Nos mester habri mercado pa reduci e gasto di consumo di nos hendenan aki na Aruba. E efecto di guera di tarifa cu tin na e momentonan ta cu prijsnan ta bay subi y ta bay subi drasticamente”.