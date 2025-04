Como miembro di Parlamento di Aruba y lider di fraccion di PPA, señor Otmar Oduber, via nos Presidente di Parlamento, a bolbe haci preguntanan na su excelencia sr. Arthur Dowers, Minister di Husticia, Integracion y Transporte Publico. Esaki basa riba Constitucion di Aruba articulo

III.17 y Reglamento di Ordo di Parlamento articulo 59.

“No obstante e hecho Ministerio Publico a declara cu lo bay persigui e dos polisnan den e caso tristo di Ayden Lanoy (dfm), nos di fraccion di PPA tin pregunta tocante e status di investigacion pa mira con por acelera esaki, mirando cu ainda tin hopi interogativo ariba e proceso hiba”, asina e miembro di Parlamento a pone den su carta dirigi na e titular di husticia. Ademas haci un serie di pregunta tocante inversionnan importante den Cuerpo Policial di Aruba. E miembro di parlamento ta desea di ricibi e contestanan mas pronto posibel sea, verbalmente durante e siguiente “vragenuur” of por escrito.

Landsrecherche cu ta un organo independiente bou di liderazgo di Ministerio Publico ta haviendo dicho investigacion, pero esaki den opinion di pueblo y varios representante di pueblo, ta durando demasiado tempo.

Nos sa cu cada miembro di KPA tin un autoridad di discrecion “discretionaire bevoegdheid” caminda e tin e espacio pa dicidi ki ora, den ki situacion y con pa actua. Ademas, alto mando di KPA tambe mester sa kico mester haci despues cu e incidente tuma luga ora di p.e. uzo di arma of un hende a fayece. Cu KPA (korpschef) tin 24 ora pa entrega un rapport di e sucedido na fiscal (officier van justitie). Esaki ta conforme articulo 38 y 50 di e Landsbesluit ambts- en geweldsinstructie politie.

Si tene cuenta cu caso lamentabel aki cu a conmove henter Aruba y tin duda den e proceso di investigacion, lo ta bon pa su excelencia hiba combersacionnan necesario cu Ministerio Publico pa nan por acelera e proceso di investigacion. Pa mas pronto posibel pueblo y specialmente famia di Ayden Lanoy (dfm) haya mas claridad riba e proceso y resultado di e investigacion y pa e famia por sigui cu nan proceso di luto adecuadamente. Tambe Oduber ta indica cu hunto nos por sigui traha na e confiansa cu KPA merece y cu ta hopi importante pa orden publico.

Varios pregunta a keda haci na Minister di husticia y ta spera cu den e luz di transparencia por haña contesta

– Pa ki tempo Ministerio Publico lo tin e resultado y conclusion di e investigacion cla?

– Minster por confirma si ta berdad cu unicamente un agente ta haya training pa uzo di arma ora e caba estudio (opleiding) y prome cu e cuminsa traha?

– Si ta asina: kico ta e plan pa e agentenan, specialmente esnan cu ta duna servicio publico “straatdienst”, regularmente sigui haya nan training debido pa uzo di arma-reglamentario?

– Si no ta asina: Cu ki regularidad e training, na e agentenan cu ta duna servicio publico “straatdienst”, pa uzo di arma reglamentario, ta tuma luga?

Den un reunion publico a compronde di minister di husticia cu tin un proyecto piloto pa loke ta “bodycam” y no

“dashcam”. Sinembargo no tin mas informacion tocante e resultado di e proyecto aki. Cu gabinete actual lo inverti den e.o. e implementacion di e “bodycam y dashcam”.

– Si ta berdad cu lo inverti den KPA pa e.o. implementacion di “bodycam y dashcam”

– kico ta e suma cu lo inverti y pa ki tempo lo inverti den esaki?

– Tur proyecto tin un inicio y un fin y kier logra cierto metanan: Minister por compati e informacion di e proyecto piloto pa loke ta trata “bodycam”?

– Si e proyecto aki a yega na su final of ta den proceso ainda, kico ta e resultado (preliminar) di e proyecto piloto, pues uzo di “bodycam” te awo?

– Kico ta retonan cu a detecta durante e proyecto piloto pa implementa uzo di ”bodycam y dashcam”?

– Kico gobierno ta haci of lo bay haci pa atende cu e retonan cu a detecta den e proyecto piloto?

– Si un di e retonan ta cambio di ley pa uzo di e “bodycam” pa loke ta trata e.o. ley di privacidad: Kico gobierno ta haci pa traha riba dicho ley?

– Con lo tene cuenta cu e cambionan di ley pa uzo di “bodycam y dashcam” por ta efectivo?

– Si e proyecto piloto aki no a finalisa ainda: Ki dia esaki ta yega na su final?

– Ki tempo y con lo implementa uzo di “bodycam” pero tambe uzo di “dashcam” pa

– henter cuerpo policial?

– Por a compronde for di minister di husticia den e reunion publico di 4 di maart 2025, cu cualkier pregunta cu mando di cuerpo policial di KPA haya cu tin di haber cu salud mental di un miembro di e cuerpo, nan mester atende cu esaki debidamente. Sinembargo nos a compronde pa medio di Sindicato pa Polis Arubano(SPA) cu KPA no tin un psicologo den servicio.

– Ademas cu for di aña pasa tin un proyecto di salud mental den KPA cu a wordo aproba. KPA ta implementa un programa di salud mental pa tur miembro di KPA. Cu e programa ta encera ehercicio, training y combersacion cu miembronan di KPA y e ayudo necesario cu ta brinda na nan.

– Kico specificamente e programa di salud mental pa tur miembro di KPA ta encera?

– Despues di un aña ta duna e programa aki: Kico ta e resultado di e programa di salud mental pa tur miembro di KPA

– Kico ta e retonan cu KPA ta encontra den ehecucion di e programa di salud mental?

– Si KPA ta confronta retonan, con minister ta yuda KPA pa mitiga e retonan pa e programa por ta efectivo?

– Un psicologo na servicio di KPA ta importante y lo por yuda e programa di salud

– mental: Kico ta haci pa KPA por haya un psicologo den servicio di KPA?

– Pa ki dia minister por garantisa cu KPA lo tin un psicologo den servicio?

– Segun e carta di SPA’ a stop cu e “Colegiale Ondersteuningsgroep”: Dicon a stop e?

– Minister tin pensa pa reactiva e “Colegiale Ondersteuningsgroep”?

– Dia 6 di maart 2025, como reaccion riba mocion di fraccion di PPA sosteni pa tur otro fraccion, Parlamento di Aruba a ricibi un carta di SPA’. SPA ta sostene e pensamento pa implementa test di droga riba e miembronan di KPA cu ta den servicio permanente pero tambe ta di opinion cu mester haci esaki mas amplio den e aparato gubernamental y Parlamento di Aruba.

– Kico ta minister su pensamento tocante test di droga riba e miembronan di КРА?

– Kico ta e pasonan cu gobierno lo tuma pa test di droga den KPA bira un realidad?