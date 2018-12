Fraccion di POR ta sostene e presupuesto supletorio

Fraccion di POR a sostene e presupuesto supletorio ya cu tur e cambionan cu e ministernan a haci, tur ta den nan presupuesto y ningun di nan a bay cu extra gasto pafo di e presupuesto aproba y tampoco pafo di e normanan cu a wordo aproba pa loke ta e debe cu mag tin.

Sra. Marisol Lopez- Tromp a sigui bisa cu si p.e. e minister di Infrastructura kier haci un cambio den su presupuesto, of algo a sali mas placa di loke el a presupuesto, e ora e ta busca e suma ey den su mesun presupuesto, for di un otro post, pa cubri e gasto aki. Esaki tur minister a haci, pa cual e ta un budget neutral. Si p.e. un persona ta gana pa luna 5 mil florin, y e tabata tin extra gasto ey, tin dos manera, ta gasta full e 5 mil florin, of ta laga par di cos cay, ta spaar ariba un ke otro y ta cover e gasto extra aki. Por compar’e cu esey.

Fraccion di POR ta desea pa tur cos keda manera cu el a wordo aproba den parlamento, pero den practica sa sosode cosnan inespera, cu por trece extra gastonan cun’e. Tambe overtimenan cu a wordo traha y nan mester wordo paga. Loke si tabata inespera, ta cu no por ta asina cu depsues di un aña di gobernacion, minsiter di Infrastructura ta haya un factura, inlcuso un decreto ministerial, unda cu e ta hay’e ta bay paga pa celebracion di hacimento di aña di ex Minister President cu a tuma luga ariba e brug di Green Corridor. Normal, si un minister kier celebra su cumpleaños, e fondonan mester sali for di e caha di partido. Ta invita e pueblo, y despues di un aña e cobransa ta bay pa e fiesta na cual e tabata invita. E tempo ey, e brug no tabata ni cla, y e aña ey e brug no tabata ni cla, y no por papia di siguridad.

Ta trece esaki dilanti, ya cu un aña despues a wak esaki, cu Minister di Infrastructura no tabata tin esaki niun caminda registra y e minister Sevinger a dicidi di cobra e pueblo pa un fiesta, di indole mas personal. aunke el a yam’e pre inauguracion di brug. Despues a sali tur e fayonan cu mester a wordo drecha. Y pueblo ta wordo cobra pa algo cu segun normanan di Bon Gobernacion, no mester wordo cobra.

E placa aki no tabata tin mag di a wordo cobra na pueblo. E por a sali for di fondo di partido, di fundraising di e persona mes. Esaki ta algo cu no ta haci, e ta contra di reglanan. Y despues di un aña, ta wak cu tin compania ta manda nan factura. No ta cuestiona si nan a duna e servicio, y si el a haci esaki, e tin cu wordo paga. Loke si ta wordo cuestiona ta cu e tipo di cosnan aki ta inaceptabel, segun Sra. drs. Marisol Lopez- Tromp.

