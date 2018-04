Fraccion di POR lo entrega mocion pa bin cu reduccion di prijs di awa y coriente

Parlamentario Alan Howell durante conferencia di prensa di Fraccion di POR a elabora riba tratamento di presupuesto cu lo tuma lugar prome cu fin di april 2018. Parlamentarionan mester entrega nan pregunta skirbi relaciona cu presupuesto prome cu 12or di merdia di 13 di april.

E presupuesto ta uno di 1.4 miyon Florin y durante tratamento den reunion publico di esaki lo bay atende tambe cu e parti di ahustacion di 2.5%, cual na opinion personal di Howell , no por wordo poni un banda. Ta trata di un porcentahe cu a wordo hereda di e debe astronomico cu nos pais tin y Hulanda ta poniendo presion riba Gobierno pa sanea e situacion financiero cu nos tin actualmente.

Di otro banda, Gobierno tin e tarea pa presenta un presupuesto pa medio di cual bida lo sigui normal na Aruba, caminda nan por sigui maneha normal, caminda cu economia por sigui draai y cu por stimul’e tambe pa ta miho.

E reto ta grandi pa Gobierno, nan mester busca e manera pa sanea nos finansas publico, pero na mes momento zorg pa stimula nos economia y pa nos pais por sigui draai na un forma optimo concentrando specialmente riba nos hendenan.

Alan Howell a enfatisa cu Fraccion di POR ta consciente cu no por scapa for di e ahustacion di 2.5%, pero si ta kere fielmente cu Gobierno mester ‘give and take’. P’esey e ta bisa cu pueblo por spera di fraccion di POR cu lo bin cu un mocion na beneficio di pueblo. Den e mocion aki lo pidi Gobierno pa baha awa y coriente di nos ciudadanonan.

E ta bisa cu awa y coriente ta un di e debenan cu ta preta mas hopi riba nos ciudadanonan y Fraccion POR ta di opinion cu Gobierno mester por duna pueblo un man den esaki y baha awa y coriente.

Papiando a titulo personal, Alan Howell a indica cu e t’ey como representante di pueblo y su preocupacion ta pa cu pueblo y pueblo merece un alivio. E ta bisa esaki pasobra e formula of calculacion cu lo mester uza pa por yega na e meta di reduccion di awa y coriente y toch keda cu e placa pa continua cu e inversionnan necesario ta keda na e gerencia di e companianan di utilidad.

“Nos di Parlamento mester percura pa pueblo y e profesionalnan di Elmar y WEB mester percura pa e inversion di WEB y Elmar draai normal”, Parlamentario Howell a finalisa bisando.

Comments

comments