Fraccion di POR lo controla debidamente cu gobierno ta cumpli cu e plan social

Parlamentaria di POR, Marisol Lopez-Tromp ta indica cu for di aña pasa a bin un enfoke drastico riba e parti social debi na e drama familiar una dos mucha tabata envolvi . “Esaki tabata un ‘eye-opener’ pa un problema cu ta biba basta aña caba den nos comunidad. E no tin nada di haber cu e parti politico, e tin di haber cu e structuranan den nos comunidad, e situacionnan familiar, e multiple problemanan cu por tin. Por fin a base di caso di e dos angelito a pone e focus riba e tereno akinan hustamente e prome siman di e gobernacion actual”.

E problema aki ta algo cu tur esunnan cu ta traha den e veldnan social, enseñansa, hudicial y medico sa di dje. Ademas hopi di nan a lucha pa añanan pa haya atencion pa e tema, pero debi na diferente factor, otro prioridadnan a wordo duna y no tanto riba pone e mucha central, Lopez-Tromp ta duna di conoce.

E situacion a cambia y awor tin miyones poni pa loke ta e parti social den e presupuesto 2018. Meta ta pa implementa un maneho social y traha riba e ehecucion di e crisis rapport pa loke ta e Plan Social Integral 2018-2020.

Lider di fraccion di POR ta bisa cu esunnan den Parlamento tin e tarea pa controla cu en berdad e plan aki wordo ehecuta, cu lo tene cuenta cu e prioridadnan di e area social, lo percura pa e ‘uitvoeringsrapport’ cu a wordo entrega na Gobierno wordo ehecuta (cu lo tuma lugar den fase) y percura pa e fondonan t’ey aloca y pa Gobierno uzanan tambe como tal.

E ultimo aki e ta pone enfasis riba dje pasobra den e añanan cu a pasa a aproba un presupuesto den Parlamento y na caminda por a wak cu e gobierno anterior a cambia e destinacion di e placa. Ehempel cu el a duna ta e miyones cu a laga atras pa traha un MAVO/HAVO/VWO School y e minister nobo cu a sinta a dicidi cu lo uza esaki pa p.e. infrastructura di Caya Grandi, pero nunca mas a pone e suma bek pa por a traha un scol.

Es decir, como parlamentario ta importante no solamente pa percura cu e dia cu e presupuesto wordo aproba e ta na ordo, pero tambe pa cada kwartaal focus y controla si en berdad e ta wordo destina manera palabra, manera vota y manera cu e ley a pasa den Parlamento.

Debi cu den añanan anterior no por a wak si no te fin di aña kico realmente a sosode, a haya nos cu e situacion di CAFT. Ta danki na e ley ey ta hayando raportahenan pa kwartaal riba kico realmente a sosode, unda Gobierno lo por a desvia, con por bay drech’e, etc.

Marisol Lopez-Tromp ta indica cu e parti social ta toca tur cartera di un of otro forma y cu ta desemboca den e meta pa nos famianan tin un bon calidad di bida na Aruba, pa derechonan wordo respeta y concretisa.

Intencion ta pa reuni cu Departamento di Asuntonan Social y tambe cu Minister prome cu tratamento di presupuesto pa por haya un bista di e situacion actual di tur loke ta andando. Fraccion di POR lo apoya tur loke ta den beneficio pa reforsa structuranan di nos famianan y particularmente e derechonan cu nos muchanan tin.

