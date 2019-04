Fraccion di POR den Parlamento ta pidi reunion publico tocante iniciativa di ley pa castigo minimo

Miembronan di Fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp y Alan Howell a expresa nan repudio total pa cu e actonan baho y criminal cu a bolbe lanta cabes den e dianan aki pa loke ta abuso sexual di mucha y hobennan. Den e cuadro aki a recorda cu ya caba for di 21 di mei 2018 nan a entrega oficialmente un iniciativa di ley pa bin cu castigonan minimo pa delitonan relaciona cu abuso sexual y delitonan violento. E cambio di ley unda ta bin cu un castigo minimo ta bira un herment grandi pa evita e crimennan aki den nos comunidad. Delitonan grave manera ta atraconan arma, abuso sexual di mucha, abuso sexual di esnan cu handicap, abuso sexual di hobennan y abuso sexual en generalcu ta causa sentimentonan di preocupacion, miedo y inhusticia den comunidad. Si tin castigonan di prison mas pisa, tanto ciudadanonan como bishitantenan di nos isla lo sinti nan mes mas sigur.

Ya caba for di e momento ey a pidi Presidente di Parlamento pa e iniciativa wordo trata mas pronto cu ta posibel y varios reunion cu instancianan a tuma luga relaciona cu esaki y e ta canando su caminda pa wordo trata durante reunion publico den Parlamento. Pero e gravedad di e situacion tin mester di mas urgencia y e reunion publico mester bin mas pronto cu ta posibel, parlamentarionan Lopez-Tromp y Howell ta expresa.

Parlamentarionan di e fraccion blauw ta bisa cu pasonan urgente mester bin pa pone un stop na e actividadnan criminal aki mas pronto cu ta posibel y un di e formanan cu por logra esaki ta atraves di kibra cu e sistema Hulandes di impone castigo y introduci castigonan minimo. Esaki ta un poder cu Parlamento tin y cu sosten di mayoria por logra e cambio grandi aki unda esun cu ta gana ta nos comunidad.

Cu castigo minimo parlamentarionan di POR kiermen cu na momento cu un hues dicta sentencia e no tin e libertad pa duna un castigo cu lo por cuminsa for di 0 aña, e mester sigui e ley cu ta bisa por ehempel pa casonan di abuso sexual e cantidad di aña cu e criminal mester haya ta di por lo menos 7 aña bay ariba.

“ Ya caba a reuni cu diferente instancia y lo mester reuni mas pronto posibel cu algun mas cu falta, pero echo ta cu si instancianan tan a fabor of en contra, e reunion publico mester bin. Nos mescos cu pueblo ta sinti e dolor di e delitonan aki y nos mester fiha e direccion cu pueblo kier nos bay. Den reunion publico ta dicidi e ora ken ta para banda di pueblo y ken no”.

Cu e iniciativa di ley aki lo cual ta pone enfasis riba dje ta pa bin cu un castigo minimo pa e crimennan grave aki y asina ataca esakinan cu man duro. Di e forma aki ta mustra pueblo cu Fraccion di POR ta para banda di pueblo y ta pone cu huesnan no por duna un castigo menor na loke e ley ta stipula pa e crimennan cometi, specialmente teniendo na cuenta cu gran parti di nos comunidad, si no tur, ta considera e castigonan duna na e criminalnan cu comete e delitonan aki ta demasiado abou.

Lopez-Tromp y Howell ta expresa cu door di introduci eventualmente castigonan minimo lo kibra cu e sistema Hulandes y e huesnan lo mester cumpli cu e deseo di pueblo y lo conduci na castigonan mas pisa pa esunnan cu comete e delitonan grave aki.

No por laga afo cu e cambio di ley aki pa bin cu castigo minimo no ta algo nobo y diferente pais na Europa por ehempel tin esakinan caba manera entre otro Belgica, Inglatera, Wales, Alemania, Austria, Suiza, Suecia, Norwegen, Dinamarca, Portugal, Spaña, Italia y Francia.

Cu e cambio di ley aki, unda for di e prome biaha e criminal lo haya su mes confronta cu un castigo di prizon basta pisa, lo reduci considerablemente e criminalidad. Esaki no solamente debi na e miedo di bay cera, pero tambe door cu esunnan cu comete e delitonan toch, lo keda pa hopi mas tempo cera y leu for di sociedad, evitando asina cu nan bolbe comete esakinan.

Finalisando Fraccion di POR a indica cu Minister di Husticia a expresa publicamente cu e ta sostene e iniciativa di ley di castigo minimo y esaki ta algo hopi importante ya cu e ta mustra cu e tambe ta wak e importancia di e topico aki.

Foto: Momento cu miembronan di Fraccion di POR ta haci entrega di e iniciativa di ley na Presidente di Parlamento dia 21 di mei 2018

