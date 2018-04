Fraccion di POR cu mocion pa baha prijs di awa y coriente y reduci boet di Setar

Alan Howell, Parlamentario di POR durante tratamento di presupuesto a presenta un mocion pa baha prijs di awa y coriente.

El a bisa cu e prijs di awa y coriente ta algo cu ta preta e saco di nos ciudadanonan y den un combersacion cu Gobierno, Fraccion di POR a alertanan cu durante tratamento di presupuesto e fraccion blauw lo bin cu un mocion pa reduci e prijs di awa y coriente. E dictum di e mocion ta bisa: ta urgi Gobierno pa reduci cu un porcentahe significativo cu por wordo sinti den cartera di nos pueblo, e prijs di awa y coriente na Aruba den e menor termino posibel y no mas tarda cu juli 2018.

Howell a indica cu conociendo cu Prome Minister tin hende central, Fraccion di POR no ta duda cu e mocion lo wordo ehecuta.

Otro mocion presenta pa Fraccion di POR ta relaciona cu e boet cu mester wordo paga na Setar ora no paga e recibo na ora. E boet aki ta entre 15 pa 17,50 Florin. Mirando cu ta bin ahustacion den e proximo lunanan, ta urgi Gobierno pa mira e posibilidad pa reduci e boet cu Setar N.V. ta cobra su clientenan na momento cu paga laat.

“Nos ta conta riba Prome Minister pa yuda alivia nos pueblo cu esaki”, Howell a bisa.

Comments

comments