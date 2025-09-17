Fraccion di MEP ta teniendo varios reunion cu gremionan comercial y sindical, riba e topico di e RIJKSWET. “Pa nos fraccion ta hopi importante pa gremionan sa kico e ley ta encera, y kiko su implicacionnan ta. Locual a resalta ta cu Gobierno di AVP/Futuro no a consulta, ni sikuiera informa gremionan prome cu a yega na un acuerdo cu Hulanda. Esaki ta contrario na e forma con Gabinete Wever-Croes 1 y 2 tabata goberna, envolviendo gremionan“, lider di fraccion Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Durante e reunion lider di fraccion di MEP a splica tocante e negociacionnan cu Hulanda.

“Na aña 2024 mi a firma un bestuurlijk accoord cu Hulanda den cual nos a palabra e cuadro pa bai negocia. E negciacionnan ey a dura total 14 luna. Nos a negocia e prome 9 lunanan y a avansa hopi, pero 3 punto hopi importante nos no por a negocia door cu nos a sali di gobierno dia 28 di maart, y nos tabata en espera di un rapport di IMF cu a keda cla apenas algun dia prome cu nos a sali di gobierno. Nos a splica e gobierno nobo di AVP/Futuro dicon e 3 puntonan ta asina importante, principalmente pasobra esey ta e cuadro cu Parlamento a duna gobierno pa negocia. E gobierno di AVP Futuro e ora durante 5 luna a sigui cu e negociacionnan, cu a finalisa e luna aki.

Mi mester bisa si cu riba e 3 puntonan importante, e resultado di nan negociacion ta hopi negativo pa Aruba. Ta trata di:

1.⁠ ⁠Exitbepaling

A palabra cu Hulanda cu si nos drenta den un Rijkswet, lo mester palabra un forma cla y factible cu nos por sali afo. Lamentablemente den e ley cu gobierno di AVP/Futuro a presenta, tin un lista di 20 exigencia cu mester cumpli prome cu por sali di e rijkswet. Ademas, si cumpli cu tur 20, ainda ta na discrecion di conseho di minister di Reino, si Aruba por sali. Pues ta bira hopi difícil pa sali di e rijkswet.

2.⁠ ⁠Normanan financiero

IMF a recomenda pa no ancra demasiado norma den ley, es mas, a recomenda pa elimina algun norma financiero. Pero nos ta mira awor cu den e rijkswet tin e lista di 20 exigencia, pues ta hopi mas norma ta aplicable.

3.⁠ ⁠Interes abou no solamente riba e fiansa di COVID, pero tambe riba e debe nacional prome cu COVID.

Den e ley cu e gobierno di AVP/ Futuro a presenta na Hulanda, ta cubri solamente e debe di COVID y pa e demas debenan lo mester bai negocia.

Basa riba esaki nos ta conclui cu gobierno AVP/Futuro no a negocia bon, e resultado di nan negociacion ta perhudica Aruba, y nan no mester a acepta esaki nunca. Si tabata ami, lo mi a lanta y nenga e deal. Nos tin un acuerdo di paga bek caba toch. Of mi lo a forsa pa sigui negocia te ora haya algo mihor pa Aruba.

Un otro aspecto ta e hecho cu e gobierno di Hulanda ta double demisionario. Ami lo no a entrega asina lihe, pero mi lo a probecha di e hecho cu no tin gobierno na Hulanda, pa dialoga na Aruba, dialoga cu Curacao y Sint Maarten y busca union na cas y den Reino, pa asina por ta mas fuerte para ora di negocia.

Mi ta gradici e gremionan ATIA, CUA, Camara di Comercio y San Nicolas Business Association pa a acepta nos invitacion y intercambia cu nos riba e topico asina importante. E reunionnan lo continua” lider di fraccion di MEP a duna di conoce.