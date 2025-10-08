Fraccion di MEP a entrega un peticion oficial na Presidente di Parlamento pa yama un encuentro publico (openbare bijeenkomst) mas pronto cu ta posibel pa trata e situacion den cuido di nos adultonan mayor na Aruba.

E peticion ta basa riba un publicacion recien di NOS.nl titula “Crisis in ouderenzorg Aruba, families durven nauwelijks te praten”, cu a causa hopi preocupacion den comunidad. Den e reportahe aki, ta wordo mustra manera e cuido pa nos adultonan mayor ta den un situacion alarmante, y cu famianan ta sinti temor pa papia publicamente riba e condicionnan den e centronan di cuido.

Segun Fraccion di MEP, e publicacion aki a lanta hopi pregunta riba e maneho, ehecucion y responsabilidad di gobierno den relacion cu e cuido di adultonan mayor, y ta mustra claramente cu tin urgencia pa ricibi splicacion y transparencia riba e tematica aki.

Fraccion di MEP ta pidi pa yama e Minister di Salubridad, Asunto Social, Cuido di Adulto Mayor y Maneho di Adiccion, sra. drs. Mervin Wyatt-Ras, y tambe Directie Ouderenzaken, pa duna claridad riba e situacion actual y pa contesta preguntanan di Parlamento y di pueblo.

Fraccion di MEP ta kere cu e reunion aki ta fundamental pa:

Compronde e situacion actual den e sector di cuido di adultonan mayor na Aruba;

Wordo poni na altura di e medidanan cu a y lo bay wordo tuma;

Mira con gobierno ta traha cu institucionnan y famianan di adultonan pa mayor; y

Ricibi informa ki pasonan concreto lo ser tuma pa preveni abuso y mehora e bienestar di nos adultonan mayor.

Fraccion di MEP ta spera cu Presidente di Parlamento por honra nan peticion mas lihe cu ta posibel, pa asina Parlamento y comunidad por ricibi claridad riba e tematica aki y pa sa kico tur gobierno ta haciendo pa percura cu nos adultonan mayor ta ricibi un trato digno na Aruba.