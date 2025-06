Pa mas cu 70 dia caba e gobierno nobo di AVP-Futuro ta incompleto. E no ta un secreto mas cu un di e candidatonan pa bira minister, esta sr. Mike de Meza, no a pasa su screening debi na e hecho cu el a ‘’ontduik belasting’’ pa añanan largo. Sr. De Meza, ex Minister di Finansa, a keda intencionalmente sin entrega aangifte y repetitivamente keda sin paga y cumpli cu su obligacionnan di impuesto.

De Meza su comportacion fiscal a keda categorisa como inmoral y no etico

For di 28 di April caba formadornan Eman y Croes mester a informa De Meza cu e NO por bira minister pero pa evita cu e ta bandona Partido AVP y bay cu su asiento sr. Eman a keda sin tuma decision, alarga e proceso inecesariamente y asina obliga sr De Meza pa bay corte. E peticion di De Meza na corte tawata pa corte duna un ordemaatregel na DIMP pa DIMP cambia su “oordeel” riba e comportacion fiscal di De Meza. Den e vonnis por lesa bon cla cu e comportacion fiscal di sr De Meza, describi segun DIMP, ta uno inmoral y demostra su falta di etica. Hues no a duna De Meza rason y a conclui cu esun cu mester tuma un decision y informa De Meza cu e no ta ministeriabel ta e formador sr. Mike Eman.

Gerlien su liniaal ta consecuente of no?

Awo e cos ta bira interesante. Paso segun articulo 8 di e ley di screening ministers ni sr. Eman ni sra. Croes como formadornan por presenta sr. De Meza como candidato pa bira minister. Ahn, nos a lubida cu diripiente sra. Croes no ta formador mas. Un matrimonio (gabinete) cu separacion di responsabilidad y integridad? En todo caso, e punto ta cu algun luna pasa nos por corda con e candidato di Partido AVP pa bira gevolmachtigde minister tawata sra. Desiree Croes. E tempo ey sra. Gerlien Croes como formador a bisa cu no lo accepta e candidatura di sra Croes pasobra Desiree no ta un persona integro. Pregunta na sra. Gerlien Croes ta bira e ora: sra. Gerlien Croes lo sostene e “voordracht” pa De Meza bira minister sabiendo cu el a conscientemente ontduik belasting, sabiendo cu e no a entrega aangifte, sabiendo keto bay tin un disputa riba accionnan di algun di su companianan cu el a bende y sabiendo cu su comportacion fiscal a wordo categorisa pa DIMP como inmoral y no etico? Of kisas awo cu e no ta formador mas (segun e), e no tin opinion riba De Meza?

Conclusion

Den bida un hende mester keda consecuente den su accionnan y decisionnan. Si antes sra. Desiree Croes no tawata integro, sr. De Meza su comportacion fiscal tampoco por keda categorisa como uno integro, honesto y transparente. Pio siendo ex Minister di Finansa! Sra. Gerlien Croes ta activo riba Facebook pa contesta Fraccion di MEP riba cosnan chikito, nos ta spera e por contesta esaki tambe: Bo ta para pa integridad di berdad, si of no?