Den e ultimo dianan tras di lomba, Parlamento a trata e presupuesto supletorio pa aña 2025. Riba su mes esaki no ta un ley complica, un presupuesto supletorio ta trece algun cambio cu gobierno ta premira riba e presupuesto cu ya el a haya aprobacion caba. Parlamentario Evelyn Wever-Croes a expresa cu loke a resalta si durante e reunion aki ta lo sigiente:
Gobierno nobo ta sigui cu maneho di gobierno anterior
Interesante ta cu gran mayoria di e ministernan riba gran mayoria di areanan a indica di ta sigui cu e maneho di Gabinete Wever-Croes I y II, cual ta hopi bon paso esaki ta continuidad y ta mustra cu Gabinete Wever-Croes a goberna bon.
Lamentable si ta e nivel di parlamentarionan di AVP y Futuro durante e reunion, mirando cu tur a ataca e gobierno anterior insinuando cu pa 7 aña largo nan no a haci nada bon pa Aruba. Despues cu nan a critica e gobierno di Gabinete Wever-Croes, e ministernan a indica di ta sigui cu e maneho cu e gobierno anterior tabata hibando, refutando asina e atakenan hopi infantil di parlamentarionan di AVP y Futuro.
Tin surplus pero toch no ta tene suficientemente cuenta cu costo di bida halto
Den e presupuesto gobierno no ta tene mucho cuenta cu e peso financiero di inflacion. gobierno sa cu tin inflacion y cu costo di bida a aumenta na Aruba. Pero no tin niun plan pa cu esaki. Por ehempel na momento cu Minister Geoffrey Wever bou gobierno di Gabinete Wever-Croes a tuma e decision di hisa e prijs di gas sin cu tin mester, ministerraad e tempo ey a opone. Su reaccion tabata cu e ta minister di economia y ley ta bisa cu e por haci’e. E tempo aki a bise pa bin cu un compensacion, un tipo di subsidio, pa famianan cu no por carga e gasto aki di cual el a nenga y bisa cu e lo bin cune den gobernacion cu AVP. Mientrastanto ta 5 luna caba di cual 2 biaha el a bay Parlamento pa presupuesto y no a bin cu niun compensacion. Esaki ta djis un ehempel, asina tin hopi mas.
A corta 3 miyon florin di salario di maestronan, pa paga salario astronomico na coordinadornan den Bestuurskantoor
Den e presupuesto, ta corta 3 miyon den salario di e docentenan y maestronan. Pero di otro banda a presupuesta millones pa paga e coordinadornan cu ta traha cu nan den Bestuurskantoor di cual nan salario pro medio ta 9000 florin. Esaki sigur no ta aceptabel.
AVP y Futuro a vota contra TUR mocion di MEP sin motibo
Parlamentario Wever-Croes tambe a indica cu fraccion di MEP a presenta 14 mocion di cual tur e parlamentarionan di AVP y Futuro a vota contra sin duna splicacion. E mocionan ta hopi bon hinca den otro y parlamentarionan di MEP lo elabora riba cada un den e siguiente dianan.
Di nan banda nan a bin cu un poco mas di 20 mocion cu varios fraccion di MEP a sostene. Esunnan cu fraccion di MEP a bay contra ta paso nan ta contra ley, maneho y tratadonan internacional. Nos ta un partido serio y no por sostene mocionnan contra ley.
“Di nos banda nos a mustra e interes y madures politico paso nos ta traha cu curason pa pais Aruba. A pesar cu nos ta den oposicion aworaki, nos lo sigui traha na bienestar di e pueblo. A pesar cu nan no a sostene e mocionan, nos lo sigui lucha paso ta bay yega un momento na unda cu nan lo mester sostene nan. Aworaki tin placa, tin un surplus pues ta momento pa duna bek. Lamentabelmente e presupuesto cu AVP/Futuro a presenta no ta tuma cuenta cu duna bek na esnan mas vulnerabel den comunidad” Parlamentario Wever-Croes a expresa.