Desde 28 di maart, gobierno di AVP/Futuro ta negociando riba nivel di gobierno cu secretario di estado di Asuntonan Interno y Relacionnan di Reino di Hulanda. Pero te awe nos no sa ki topiconan nan a discuti, ni tampoco con e discusionnan ey a bay. Atrobe ta falta transparencia.

E preocupacion di fraccion di MEP ta cu Minister-President Eman a duna su consentimento demasiado lihe y no a tene suficiente cuenta cu e condicionnan cu Parlamento di Aruba, y specialmente e fraccion di MEP, a pone cla cu mester wordo bon negocia.

Pa Fraccion di MEP, tres punto tabata esencial. Ta trata 3 punto cu Gobierno di MEP no a yega na acuerdo ainda cu Hulanda, ora a sali di gobierno:

1.⁠ ⁠Un exit-clausule cu ta cla pa tur hende y no por bira discusion. Aruba no por compromete su mes pa entrega su autonomia pa semper, sin un fecha realisabel pa sali for di acuerdo. Den e ley cu AVP/Futuro a aproba, e areglo pa sali di e ley di reino ta sumamente complica y por wordo interpreta diferente. Pues e no ta algo realistico.

2.⁠ ⁠Normanan financiero rasonabel y realisabel. Nos no por firma acuerdo cu despues ta imposible pa cumpli cun’e y cu ta pone mas presion riba nos pueblo y nos economia. Den e ley cu nan a entrega na Hulanda por mira con, contrario na e conseho di IMF, a ancra demasiado norma den e ley di reino, dicon?

3.⁠ ⁠E beneficio di interes reduci mester ta general. No solamente pa e prestamonan di COVID, pero pa tur deuda nacional existente – incluyendo e debe cu Mike Eman su gabinentenan anterior a redobla – y tambe pa tur financiamiento futuro. Den e ley cu AVP/Futuro a acorda cu Hulanda, ta inclui solamente e prestamo di COVID. Pa demas fiansa, lo mester sigui negocia.

Esaki ta algun di e motibonan cu Fraccion di MEP ta di opinion cu e ley di reino ta perhudica Aruba. Pa e motibo aki Fraccion di MEP a dirigi un carta pa exigi clarificacion di e minister president, con el’a entrega asina liher.

“Mi ta hopi preocupa cu, no obstante e instruccionnan cla cu nos a duna como Parlamento, e minister-president no a respeta esaki. El a sinta na mesa di negociacion sin defende tur condicion cu e Parlamento a pone. E resultado ta cu Aruba a haci concesion, sin ricibi garantianan suficiente bek. Aruba ta merece un liderazgo cu ta para firme pa defende Aruba, no un liderazgo cu ta entrega y baha cabes demasiado liher”, lider di Fraccion di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

