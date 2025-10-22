Diamars 21 di october, Fraccion di Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) a entrega na e Secretaria di Conseho di Minister, e conseho di prof. mr. D.J. Elzinga riba e ley di consenso di Reino HOFA. E conseho, dividi den dos parti, ta trata e figura di ley di consenso di Reino (consensusrijkswet) y e supervision financiero di Aruba.

Fraccion di MEP a pidi pa e conseho wordo comparti cu tur ministernan, pa sigura cu tur miembro di e gabinete AVP-Futuro ta completamente informa riba e contenido y e implicacionnan di e conseho.

Den su entrega, MEP a enfatisa cu den interes di Aruba y su desaroyo sostenibel, ta esencial cu nos actua como un solo Aruba, uni pa defende nos interes nacional y nos futuro socio-economico.

E conseho di prof. Elzinga ta confirma cu e sistema actual di supervision financiero ta funcionando bon y cu un ley di consenso di Reino pa Aruba no ta necesario.

Fraccion di MEP ta lamenta cu e concepto di e ley di consenso di Reino a wordo entrega na Conseho di Minister di Reino sin consenso (aprobacion) previo di Parlamento di Aruba, un organo cu mester wordo respeta y mester vocifera nan punto di bista den henter e proceso.

MEP ta expresa tambe su preocupacion pa falta di transparencia di parti di gobierno pa cu e Parlamento y e pueblo Arubano por ta informa tocante e contenido y e posible consecuencia di e propuesta.

Fraccion di MEP ta reafirma su disponibilidad pa dialogo y ta dispuesto pa duna mas aclaracion of informacion adicional riba e tematica importante aki.