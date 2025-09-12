Fraccion di MEP ta haciendo rondanan di consulta cu gremionan sindical pa asina comparti mas tanto informacion posibel di e rijkswet HOFA. Sindicatonan cu ya Fraccion di MEP a reuni cu nan ta SPA SADA SIMAR SIMBA TOPA SEPPA STT FTA. E reunionnan ta bayendo hopi bon, den cual ta intercambia di idea y opinionnan.
“Nos mes di Parlamento a wordo desagradablemente sorprendi cu gobierno a bay tras di lomba di parlamento entrega un ley na Hulanda. P’esey nos kier a sa sigur si gremionan ta informa di e ley aki, pasobra e ley di reino HOFA por tin implicacionnan pa nan. Mi ta gradici e lidernan sindical pa a acudi na nos reunionnan. Ya caba nos a tene dos reunion, y otro siman lo continua”, lider di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.
Manera ta conoci durante gabinetenan Wever-Croes 1 y 2, gobierno a hiba hopi ronda di consulta cu gremionan prome cu tuma pasonan grandi asina den negociacion cu Hulanda.
Gobierno ta bisa cu nan a yega haya 90% di e trabou cla; si esey ta corecto mes, pa e 10% cu nan a negocia y acorda cu Hulanda, nan MESTER a check prome cu Parlamento si tin consensus. Gobierno no a haci esey.
Den e fase aki, cu ya e eror ta cometi, ta hopi importante pa henter comunidad, y sigur gremionan comercial y sindical tin tur informacion pa asina informa nan miembronan.