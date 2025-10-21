Parlamentario Xiomara Maduro den nomber di Fraccion di MEP a haci entrega na Presidente di Parlamento, di e conseho di Prof. Elzinga riba e propuesta di Rijkswet HOFA, un documento cu ta analisa su impacto riba autonomia di Aruba.

Segun Prof. Elzinga, e Ley di Reino HOFA ta limita e budgetrecht, es decir, e derecho di Parlamento di Aruba pa maneha y aproba su propio presupuesto, y tambe e amendementsrecht, e derecho di Parlamento pa propone y aproba cambionan di ley cu ta trata e maneho financiero di Aruba.

E profesor ta adverti cu Rijkswet HOFA ta duna Hulanda poder pa aproba of rechasa decision financiero y legislativo di Aruba, loke ta reduci independencia di Aruba su Parlamento. Ademas, e ley no ta necesario, pasobra Aruba ya tin sistema di control financiero cu ta funciona.

Fraccion di MEP ta enfatisa cu e conseho ta mustra claramente cu e Rijkswet HOFA ta mina autonomia di Aruba y ta debilita e poder democratico di Parlamento di Aruba.

Cu entrega di e conseho na Presidente di Parlamento, tur Parlamentario ta haya acceso na e conseho importante aki, y Pueblo por spera cu Parlamento lo por hiba un debate informa riba e Rijkswet HOFA.