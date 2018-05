Den cuadro di un mocion cu a wordo entrega recien, den cual ta urgi gobierno pa sondea posibilidadnan pa reduci gasto di energia, telecomunicacion y licencianan di “software”, cual mocion a wordo entrega door di parlamentario Sra. L. Yarzagaray M.Sc y Sr. R. Tjon MBA, fraccion di MEP a bishita TNO Caribbean.

ENERGY SAVINGS GOVERNMENT BUILDINGS

Durante e reunion aki por a compronde for di TNO Caribbean cu na 2014 un investigacion a wordo haci riba e tematica di reduccion di costonan di energia den e aparato gubernamental. Den e estudio aki a haci un “assesment” di 79 edificio di gobierno. Resultado ta mustra cu un prome inversion di 500 mil florin por conduci na un reduccion di 1.5 miyon florin pa aña pa loke ta gastonan di energia. Lider di fraccion di MEP, Sr. Rocco Tjon MBA no por compronde dicon gabinete anterior no a ehecuta e recomendacionnan aki.

Landfill na Parkietenbos

Mirando cu TNO ta dispone di experiencia riba tematica di desperdicio y cu den pasado a conseha Boneiro y riba aspectonan similar,

a toca e tema di e proyecto di landfill na Parkietenbos tambe. Den medionan di comunicacion por a compronde cu e investigacion pa wak posibel solucionnan a keda cla. Fraccion di MEP a bin compronde cu tin dos rapport a wordo entrega (1) Thermal treatment y (2) Landfill Remediation & Sanitary Landfill. Lo yama e mandatario pa durante un “bijeenkomst” parlamento wordo informa di e detayenan. Importante ta tambe pa debidamente parlamento wordo informa tocante financiamento di e proyecto aki.

Gastonan di telecomunicacion y software

Fraccion di MEP a compronde cu TNO ta dispone di e experiencia y conocemento pa haci un estudio tambe con pa yega na un reduccion structural pa loke ta gastonan di telecomunicacion y licencianan di software den gobierno. Un di nan tareanan ta pa conseha a traves di analisisnan strategico riba e materia en cuestion. Lo urgi gobierno pa mas pronto posibel percura pa un estudio wordo efectua riba e tematica.

Lider di fraccion di MEP, sr. Rocco Tjon MBA a finalisa bisando cu e ta satisfecho cu TNO Caribbean ta aporta na e diferente retonan cu pais Aruba ta enfrenta.

