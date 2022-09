Gabinete Wever- Croes ta continua cu nan show politico y a presenta na Parlamento di Aruba un presupuesto ficticio pa aña 2023. Awe merdia oposicion a entrega un peticion; firma pa lider di partido AVP mr. Mike Eman, lider di Partido MAS dhr. Marisol Lopez Tromp y lider di partido Accion 21 sr. Miguel Mansur pa revoca e presupuesto 2023 presenta na Parlamento. Den detaye e peticion ta desarma e presupuesto 2023.

Lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman a splica cu e presupuesto presenta pa Gabinete Wever-Croes no ta cumpli cu e exigencianan constitutional y no ta abilita Parlamento di Aruba pa por controla y evalua e concepto di lei di presupuesto debidamente. Pa e motibo grave aki e Fracion di AVP, MAS y ACCION 21 a exigi Minister di Finansas pa entrega na Parlamento di Aruba un presupuesto cu ta cumpli cu e normanan constitutional y ta afina na e realidad social- economico di e comunidad Arubano cu ta sufriendo cu un poder di compra deteriorando y costo di bida aumentando.

E conseho nan di Raad van Advies y CAFT ta devastador pa cu e presupuesto 2023 entrega pa Gabinete Wever-Croes. CAFT a indica cu pa motibo cu e presupuesto ta presenta defectonan fundamental, e ta practicamente imposibel pa nan por emiti un conseho ariba e presupuesto y ta duna algun comentario preliminar. CAFT a indica cu nan no por evalua si e maneho y e plan pa aña 2023 por wordo realisa y ta mira continuacion di un desaroyo precupante; unda cu Gabinete Wever-Croes ta sigui cu aumento di entrada di Gobietno imponiendo mas medida ariba nos cuidadanonan, mientras cu nan no ta corta den nan propio gastonan. Manera e presupuesto a wordo presenta, Parlamento no por husga e consecuencia nan pa nos comunidad.

Raad van advise y CAFT a basa nan comentario ariba e introducion di BTW, mientras cu Gabinete Wever-Croes a dicidi cu NO lo implementa e reforma fiscal di BTW. Gabinete Wever-Croes manera un Gobierno tolondra y bruha a dicidi cu lo aumento BBO y a adapta e presupuesto 2023 na e cambio aki sin manda e presupuesto basa ariba aumento di BBO pa wordo evalua pa CAFT y Raad van Advies. Esaki ta contra tur norma di decencia y custumbernan constitutional den e ciclo presupuestario. Esaki, lider di AVP mr. Mike Eman a bisa cu pa oposicion den su totalidad e ta inacceptabel y no lo wordo tolera! E intento aki pa evita scrutinio di Raad van Advies y CAFT ta refleho di falta di transparencia y integridad di Gabinete Wever-Croes.

Presupuesto di Pais Aruba mester corela na e necesidad y precupacionan cu nos cuidadanonan ta sinti. E ta un insulto pa nos cuidadanonan pa entrega un presupuesto na Parlamento cu asina tanto defecto y definciencia. Esaki ta refleho di falta di capacidad di Gabinete Wever-Croes y esaki a wordo confirma pa institutonan obhetivo manera CAFT y Raad van Advies. Parlamento di Aruba tin e derecho pa husga un presupuesto basa ariba cifranan corecto y informacion verificabel acompaña pa consehonan di institutonan obehtivo. Gabinete Wever-Croes ta purba desvia for di normanan fundamental cu ta garantisa cu Parlamento di Aruba por hasi uso di su derecho. Fracion di AVP sostene pa fracion di MAS Y Accion 21 a exigi NO solamente pa hala aden e presupuesto presenta, pero tambe pa presenta un presupuesto cu ta cumpli cu e exigencia nan constitutional acompaña pa un conseho definitivo di CAFT Y Raad van Advies pa por wordo evalua pa Parlamento di Aruba. E lider di AVP mr. Mike Eman a envatisa cu pa oposicion completo, 10 asiento, no ta tolera cu Gabinete Wever-Croes ta mina e derecho presupuestario di Parlamento di Aruba!