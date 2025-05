Fraccion parlamentario di AVP ta reacciona na e teatro politico continuo di MEP, kende a pesar di un rechaso den eleccion pasa, ta sigui purba bruha y distrae e pueblo cu nan show riba red social y ta cana kibra tur caminda.

Un post reciente di lider di partido geel ta confirma un realidad importante: Aruba no tin dos gobierno, Aruba tin un coalicion solido, forma pa dos partido cu un compromiso firme cu henter Aruba y no solamente cu un grupito di aliado politico; un gobierno cu ta produci resultado pa cada districto, den cada bario y cada sector.

Loke Aruba sigur no mester awor mas, ta un oposicion forma pa politiconan cu for di hopi tempo caba a perde contacto cu realidad. Durante su 7 aña y mei di poder, MEP no a realisa proyectonan significativo directamente pa pueblo Arubano. Hopi proyecto ta di fondonan turistico of di fondonan specifico internacional pa un meta. Awe, nan ta sali cu un estilo di politica dilanti camara, cu acto cu mas ta parce di un influencer buscando likes, na luga di un ex-gobernante cu memoria y consenshi.

E generacion nobo no ta cay den e trampa di show. Igual cu e politiconan di AVP, nan ta pone pueblo prome, nan ta scucha e profesional, e institucionnan local y e hende riba veld cu ta traha duro pa sostene e pais. Nan plan y boluntad ta pa controla y yuda fortalece e gobierno cu ta traha pa Aruba.

MEP tabatin tur recurso na nan disposicion durante dos termino di gobernacion: E apoyo completo di aparato publico, sosten di mayoria den Parlamento, miyones y miyones cu a haya di Hulanda pa e Crisis Plan, mas tur loke a fia – y awor, 7 aña y mei despues, a bay laga Aruba mas pega cu nunca. Manera semper decisionan grandi sin tuma, laga otro gobierno bai deal cu nan. Y despues bisa cu nan lo a tuma e decision mas popular. Despues di e 2 termino di gobernacion a laga un pais cansa, dividi y desilusiona.

Pero awe nan ta sali cu “solucion pa tur cos.” Na Hulandes nan ta bisa: “Mosterd na de maaltijd.” Unda tur e energia y sabiduria ey tabata durante e 7 aña y mei cu nan tabata den poder? Dikon a gana tempo net despues di eleccion pa tuma decisionan grandi. Si nan tabata tanto capacita pa ‘yuda Aruba’, dicon awe Aruba tin mester ayudo riba tur nivel Y dicon e pueblo a scoge pa no duna nan un chens mas?

Pasobra tin un lista largo di caso y sospechoso cu ta hole na e nivel mas halto di corupcion y pasobra ta un grupito so a bay dilanti, mientras cu henter e comunidad a bay atras.

Nos ta contento cu MEP ta considera nan mes un oposicion fuerte – ya cu ta den oposicion nan lo mester keda tambe. A keda demostra cu, como gobernante, MEP su ayudo no ta yega na e pueblo y Aruba no tin espacio mas pa nostalgia di poder y teatro riba Facebook.

AVP lo sigui traha cu seriedad, den union cu e partner di coalicion actual, cu un solo meta: bienestar pa tur Arubiano.