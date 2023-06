Diahuebs mainta Fraccion di AVP a anuncia cu a entrega na Minister di Enseñansa, Endy Croes un nota cu 10 alternativa pa evita e ceramento di John Wesley College. For di varios dia e fraccion di oposicion a bin ta dialoga cu maestro y studiante di John Wesley College, ademas di otro conocedo di enseñansa pa scucha y yega na un manera pa motiva gobierno na cambia e decision y asina evita e cierre di e school importante y historica aki. For di e dialogo aki cu fraccion di AVP a hiba a traha un nota “The Case for John Wesley College”.

“Nos ta haya hopi lamentabel cu na momento cu instituto cu ta maneha scolnan protestant a informa gobierno cu ta bay cera John Wesley College pa motibo di falta di alumno, gobierno a acepta esaki sin haci ningun esfuerso,” asina lider di Partido di Pueblo Arubano (AVP), mr. Mike Ema a expresa. “Lamentablemente pa John Wesley College y pa San Nicolas tin otro midi” indicando cu si tabata otro caso, gobierno lo a busca otro opcion.

For di ex docente di e scol a conoce cu, segun cifra, desde 2017, e cantidad di studiante a bin ta baha y bay for di 200 te na 60. Segun e lider politico, no por bisa cu e demografia a cambia; algo a bay robes den e forma con gobierno a atende cu John Wesley College durante ultimo seis aña. Mester a wak por lo menos si ta un situacion di MAVO, ki relacion esaki tin cu mas studiante ta bai EPB, ki realcion e tin cu situacion di schoolnan basico, ki realcion tin cu e atraccion di JWC, hopi factor por a worde studia y drecha, pero a opta pa djis acepta y cera e scol. Eman ta kere cu Gabinete Wever-Croes a tuma oportunidad pa no mester drecha edificio di Graf von Zinzendorf y lag’e bira un ruina y muda esaki pa e edificio di JWC.

Esey ta loke a sosode na 2009 ora AVP a tuma mando y a drecha Abraham de Veerschool, Filomena College, Teresita School y St. Augustinus. Rescata nan for di ruina y plywood pasobra contrario na e custumber di MEP, AVP si tin boluntad pa haya solucion.

Un cantidad di hoben ehemplar a haya nan formacion na e scol aki caminda no solamente a transferi conocemento, pero tambe a transferi balor y moral. Ta spera cu gobierno lo sa acepta e solucion cu AVP ta brinda pa salba John Wesley College. Lider di e partido ta kere cu mester mira con ta haci e scol atractivo y con por yega na e subsidio necesario pa por baha nan schoolgeld for di 750 florin, mientras cu tin otro scol MAVO na San Nicolas cu ta cobra 350.

Un di e puntonan den e nota di Fraccion di AVP ta mustra cu mester a haci un reto un oportunidad. E momento ta husto pa mira kico ta pasando cu MAVO scholen na San Nicolas y kico por haci ora cu tin mensos studiante. Si e ta algo general mester busca solucion pa e causa den su raiz y no esohe e “easy way out” y sera e school. Tambe Eman ta mustra cu semper a bisa cu klasnan mas chiquito ta bon pa e atencion pa e alumno awor ta dal school sera pasobra tin mucho poco alumno. E school no por a bira un ehempel di un school cu atencion mas intensivo pa alumno ? Asina e nota ta yen di puntonan hopi valido y ta mustra riba ausencia total di dialogo cu maestronan, majornan y alumnonan y e comunidad di San Nicolas promer cu Gabinete Wever Croes a laga e asunto aki yega na e punto di cierre di e school. Eman ta envatisa cu dialogo tabata un nececidad crucial den henter e proceso aki cu a keda totalmente ausente.

Mr. Mike Eman: “AVP ta presenta dies alternativa cu e minister por cana si e tin e boluntad, un empuhe y moral y conocemento di consenshi pa por atende cu crisis den nos comunidad cu un disponibilidad di ta sirbido di pueblo, pero esey no ta locual nos ta mira den e posicion di e gobierno aki.”