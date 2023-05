Conflicto entre Gabinete Wever Croes y SABA ta trece e cuido di nos grandinan na peliger. Esey ta e denuncia cu e parlamentario y lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman a haci dialuna mainta. Hunto cu colega drs. Mervin Wyatt-Ras a ofrece un conferencia di prensa for di Cas di Partido caminda ta condena rotundamente e decision di e gobierno actual di kita e subsidio cu fundacion SABA tin mester pa brinda e necesidad basico di cuido for di specialista medico. E ponencia aki di Gabinete Wever-Croes II ta afecta severamente e cuido di nos grandinan.

Eman a comparti contenido di e carta cu Minister di Asunto di Grandinan, Ursell Arends a manda pa e fundacion bek na september 2022 y ta indica cu ta existi for di basta luna caba un conflicto grave entre gobierno y SABA; un impasse cu manera Eman a cita e carta di SABA pa Minister Arends por causa un calamidad pa nos grandinan pa motibo cu Gabinete Wever Croes no kier duna SABA su subsidio completo.

Despues di a constata, basta tempo atras, e necesidad grandi pa amplia e cuido di hende grandi, SABA a introduci e servicio di specialista (verpleeghuiszorg) pa mehora e maneho di salud den su facilidadnan, adicional na esun existente di enfermeria (verpleging). Sinembargo, awo Gabinete Wever-Croes II a dicidi cu no ta di acuerdo cu ta duna verpleeghuiszorg y a corta for di e presupuesto di SABA, un suma di 3 pa 4 miyon florin.

Asina Minister Arends a informa e fundacion den un carta cu fecha di 1 di november y na un tono cu Eman ta considera inaceptabel y hasta brutal. E parlamentario di oposicion a lesa un fragmento di e carta pa ilustra esaki caminda Minister Arends ta bisa SABA: “E introduccion di e maneho y vision nobo di SABA no ta basa riba palabracion haci cu Gabinee Wever-Croes II y tampoco ta conta cu aprobacion. Minister Arends ta envatisa cu “Gobierno no tin ningun obligacion pa subsidia SABA tampoco e fundacion nobo cu yama CMCC.”

Gobierno ta argumenta cu esaki tabata un decision unilateral di SABA ya cu den nan dossier ta wak cu ningun gobierno a aproba esaki, algo cu partido AVP ta nenga esaki categoricamente y cu prueba den man lesando un carta di aña 2012 caminda Minister Richard Visser enfaticamente ta sostene SABA y felicita nan cu e iniciativa. Mas aleu, e minister di AVP e tempo ey Minister Visser a expresa di ta brinda su confiansa pleno y ta compromete e sosten financiero di AZV pa cu esaki. E maneho aki tambe a worde continua dor di Minister Schwengle cu tambe a mira e importancia di e servicio medico na SABA banda di e cuido regular.

Kier men, no solamente cu gobierno na 2012 caba tabata na altura di e plan di SABA pa amplia su servicio, pero tambe a ricibi diferente rapport den cual SABA a establece e necesidad di specialista medico como parti di nan funcion.

Eman ta kere cu e carta Di Minister Arends pa SABA ta un indicacion di locual Aruba ta bibando na e momentonan, esta di e negligencia di sosten, servicio, cuido y garantia di mas basico cu un gobierno tin cu duna su conciudadano. Eman: “Nos ta mir’e sosodiendo cu e poder di compra, recorte den fondo di seguro medico, CBS ta mustra cu e salario minimo no ta alcansa e bestaansminimum pa por biba un bida husto, hasta esnan di un entrda di menos di 3500 nan placa no ta yega. Gobierno ta corta su responsabilidad pa garantisa un existencia minimo pa nos ciudadanonan.” Mientras cu di un banda ta gaba di a duna e 5% bek cu a corta for di cuido medico general, di otro banda ta ranca 3 pa 4 miyon florin for di SABA.

E lider di AVP a splica cu SABA a contesta Minister Arends expresando, entre otro, e echo cu nan no por haya un reunion cu ne y cu ta for di hopi aña a introduci verpleeghuiszorg den servicio di SABA pa cubri e necesidad di cuido intensivo y e retonan medico cu clientenan di SABA tin. Tambe SABA ta alerta Minister Arends riba e risico cu Gabinete Wever-Croes II ta crea di ocasiona un calamidad den e facilidadnan di SABA cu por resulta den perdida di bida. SABA a bisa Minister Arends: “SABA no ta pretende di ta un hospital, pero pa hopi aña ta brinda asistencia pa retonan complica di pashent.”

Por ultimo Parlamentario Mike Eman a indica cu tin mas di 200 persona di edad avansa cu ta cliente di SABA y cu esaki ta hendenan cu a traha, a dedica y a sacrifica pa e pais aki y awe merece un trato husto. Sinembargo, nan ta core peliger pa motibo di decision di Gabinete Wever-Croes II y Minister Ursell Arends.