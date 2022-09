Fraccion di AVP a continua cu proceso pa yega na un dialogo nacional ariba temanan di precupacion comun cu ta afecta tur sector den nos comunidad. Den e ambiente di union y dialogo Fraccion di AVP a reuni cu sindicato SIMAR, ayera den oranan di anochi. Lider di partido mr. Mike Eman a enfatisa cu e reunion tabata uno fructifera, unda cu fraccion di AVP por a recohe pensamentonan y precupacionan no solamente relata na Enseñansa pero tambe relata na tema nan di precupacion nacional manera costo di bida cu ta aumenta, prioridad robes di Gabinete-Wever Croes y tambe e futuro di Aruba.

E necesidad pa re-establece dialogo den nos comunidad ta bira cada dia mas eminente. Gremionan comercial y sindical e vocifera den un carta, den forma unanime nan desaprobacion pa cu e prioridadnan robes di Gabinete Wever-Croes cu ta causando hopi daño na nos cuidadanonan.

Lider di partido mr. Mike Eman a anuncia cu conhunto cu sindacato SIMAR a repasa cifranan precupante cu ta evidencia cu nos cuidadanonan ta sufriendo y cu tin un pobresa creciente cu maestro/a nan ta mira bek den Enseñansa. Fraccion di AVP y Sindacto SIMAR ambos ta precupa pa e costo di bida cu ta aumentando. Mientras otro pais nan den Reino Hulandes ta ofrece alivio pa nan cuidadanonan, Gabinete Wever-Croes ta sigui impone mas medida. Locual a resalta ta echo cu fraccion di AVP y SIMAR a confirma e necesidad pa yega na un acuerdo nobo cu Hulanda,. Awe nos por mira pa cu falta di conocemento y capacidad pa negosha Gabinete Wever-croes a acorda un landenpakket cu unicamente ta causando hopi daño y sufrimento.

Enseñansa ta sufriendo na mal maneho y prioridad robes di Gabinete Wever-Croes. Recentiemente a wordo anuncia na directiva y cabesantenan di scolnan cu lo bay corta barbaramente den enseñansa, mientras cu ta aloca mas fundo pa otro ministerionan pa nan sigui cu nan fiesta di enrekece nan amigo y amistadnan. Lider di partido mr. Mike Eman splica cu embes di nan corta den nan luhonan y contractnan pa famia y amistad, nan ta bay corta den enseñansa y futuro di nos alumnonan. Sindacto SIMAR a indica cu e situacion ta alarmante caba y cu mas recorte lo nifica un degradacion di calidad di enseñansa. Sindicato SIMAR a comparti e situacion actual di nos enseñansa; no tin material cualifica pa suministra enseñansa, no tin suficiente maestro/a, no tin trahador nan social ni ayudo psicologico pa alumnonan cu consecuencia cu maestronan tin cu atende cu e problemanan aki. Pa ultimo a corta den salarionan di maestronan y no tin un perspectiva tampoco cu nan lo ricibi nan salario completo bek of ricibi un position legal digno mirando e esfuerso cu nan ta desplega.

Lider di partido mr. Mike Ema a subraya cu e momento aki ta importante pa crea un dialogo den nos Pais y fiha prioridadnan nobo. E mensahe cu a wordo comparti ta cu solamente den union y dialogo por cambia e direcion robes di nos Pais. Hunto nos mester bay fiha e ruta alternativa y e salida berdadero for di e crisis cu Gabinete Wever-Croes a causa y ta causando. Tin un falta di vision grandi, un negligencia grandi y prioridad robes na e momento nan aki cu nos no por tolera. Lider di partido mr. Mike Eman a enfatisa cu e ta un responsabilidad colectivo di tur gremio pa lanta para y vocifera cu Aruba merece miho. Partido AVP ta cumpliendo cu e promesa hasi pa crea un union nacional pa hunto cu tur gremio den nos comunidad, diseña e ruta alternativa cu lo crea prosperidad y Felicidad atrobe.