Fraccion di AVP a pidi pa cancela e idea pa independisa scolnan publico

Parlamento a trata presupuesto 2018 y recientemente a atende cu presupuesto di Enseñansa pa 2018, Jennifer Arends Reyes di fraccion di AVP a mustra.

Maestronan y docentenan na Aruba ta personanan cu ta sirbi nos comunidad y den diferente plan y proyecto pa aprecia e trabou valioso di maestronan a ser implementa durante signatura di AVP manera Teacher’s Care na nivel nacional cu ta duna sosten y guia psicologico cu ta keda confidencial.

Cualkier maestro of docente cu ta sinti cu nan lo desea un guia of sosten extra por yama MDC, esta ‘Centro Multi-Disciplinario Aruba’ pa traha un cita of pa haya mas informacion.

Na mes momento e proyecto di reconocimento anual conoci como e ‘Appel di Oro,’ ta uno sumamente popular y gusta pa scolnan y maestronan ya cu e ta un reconocimento pa e trabou valioso cu ta sumamente importante pa tur sector y den e caso di Enseñansa, esaki tambe ta e caso.

Pa loke ta avance tecnologico, por bisa cu awendia tin mas scolnan cu WIFI y cu ta trahando cu IPads, aunke esaki ta e caso tin hopi scol ainda cu tin varios dificultad pa esaki.

A pidi Minister duna splicacion tocante e presupuesto y plan pa cu Colegio Arubano, Ipads y tambe si Summer School ta algo cu lo continua pa e muchanan cu ta bin di MAVO?

E miembro di fraccion di AVP, Arends Reyes a sigui mustra cu durante diferente bishita di trabou y reunion cu diferente grupo algun punto en particular a ser treci dilanti na atencion di Minister y caminda tin varios pregunta a wordo contesta por escrito.

Sinembargo tin varios topico en particular cu durante e tempo relativamente cortico tog a wordo poni den luz negativo pa motibo cu e veld no tawata di acuerdo cu nan y ta bon pa trece nan un bes mas dilanti pa motibo cu tin varios scol y maestro ainda ta wordo afecta pa motibo di incertidumbre cu decisionnan cu ta ser anuncia. Fraccion di AVP a hasi entrega di dos mocion, un pa cancela e idea pa independisa scolnan publico y e otro pa fortifica MDC y sigui nan consehonan.

Un otro preocupacion ta ampliacion y cambio den e sistema di Scolnan Multilengual, a puntra Minister si lo por a splica Parlamento si e idea di Mother-tongue based Education cu ta habri porta pa Enseñansa den diferente idioma basa ariba e grupo di alumno su lenguahe materno y si esaki ta wordo considera ainda pa wordo implementa na Aruba, Parlamentario Jennifer Arends-Reyes a mustra.

Comments

comments