Fraccion ACCION21 recientemente a dirigi un carta di protesta na Su Excelencia Gobernador di Aruba, sr. Alfonso Boekhoudt, cu caracter di urgencia pa loke ta trata accionnan no constitucional y violacion di procedimentonan di Parlamento di Aruba. Aki ta trata un situacion cu ta birando menasante segun e fraccion, violacion structural di Reglamento di Ordo di Parlamento di Aruba ta sosode regularmente pa medio di e propio presidente, sr. E.G.A. Vrolijk.

Esnan cu a sigui e reunion cu a tuma lugar na Parlamento di Aruba riba 19 october 2023, OB nr. 2, ‘Splicacion di minister-president riba acuerdo di prestamo pa refinanciamento relaciona cu Covid-19,’ por a tuma nota con esaki a cana. Minister-president por ehempel por a lansa acusacionnan contra miembronan di parlamento, sin cu nan por a defende nan mes pasobra presidente di Staten a dicidi cu no ta otorga ‘personlijk feit’ durante e reunionnan bijeenkomst.

UN PROCEDURA MENASANTE PA NOS DEMOCRACIA

E reglamento di ordo ta consisti riba regla di procedura, entre otro tratamento di reunion publico, mocion y mas. Un parti chikito ta regla den nos constitucion, e resto ta regla den Reglamento di Ordo. Tin dos tipo di reunion: reunion di comision, y OV of openbare vergadering cu ta reunion publico. Na Aruba, a cuminsa bira custumber pa yama un openbare bijeenkomst, cual no ta regla ni den nos constitucion of reglamento di ordo. Presidente di Parlamento ta bend’e den forma cu e ta algo ‘informativo,’ pero e diferencia ta cu contrario na un openbare vergadering – caminda ta stipula cuanto un miembro di Parlamento por papia, etc,. – den e bijeenkomst tur cos ta dicidi pa e presidente di Staten. Por ehempel, si miembro di Parlamento ta haya chens di papia of no. Tambe riba cuanto minuut nan por papia, si tin un of dos tanda, y no tin claridad riba esaki pasobra ta presidente ta determina di un forma arbitrario cual hopi biaha ta laga su mes guia door di partidismo y ego enbes di percura cu tur reunion ta atene na reglamento di ordo. Tambe durante e reunionnan aki no tin mocion, no tin persoonlijk feit, y un minister por lastra un miembro di parlamento sin cu e miembro tin recurso pa contesta. “El a bira algo extra constitucional, y e situacion a bira menasante pa nos democracia y bon operacion di Staten” parlamentario Miguel Mansur ta expresa.

PUNTONAN DI PREOCUPACION

“Cu e interes mas grandi di pueblo di Aruba na mente, ta imposibel pa accepta e violacion structural di procedimento parlamentario, un peliger creciente pa nos democracia.” Asina a finalisa e carta dirigi na Su Excelencia. Entre e varios puntonan di preocupacion delinea pa e fraccion den e carta na Gobernador di Aruba, ta papia tambe di violacion di articulo 6 y 7 di reglamento di ordo. E articulo aki ta dicta cu si e president di Staten tin un reunion y kier hiba palabra, e mester entrega su stul y no por tum’e bek den e reunion. E presidente a hiba palabra y disertacion politico, un violacion di e articulo 7 y no a percura pa e reunion atene na reglamento di ordo cu ta violacion di articulo 6.

Esaki ta e motibo principal tambe cu e fraccion ta manda e carta aki vociferando nan preocupacion serio tocante e procedemento aki. E sosedidonan di 19 october 2023 ta un situacion sin precedencia cu ta marca un deterioracion den integridad di funcionamento di parlamento. Den e carta ta inclui un bijlage di sr. Dick van der Windt, anterior secretario di Tweede Kamer cu a traha na parlamento di Aruba pa un tempo. Apesar di su conseho pa reglamente e bijeenkomst desde 2011, desgraciadamente esaki no a logra, y awor cos ta bayendo di malo pa pio. Pa cambia reglamento di ordo tur 21 miembro mester aproba y nos dinamica politica no ta duna espacio pa esey.

UN ‘LOW’ NOBO PA PARLAMENTO

Durante e ultimo bijeenkomst den Parlamento di Aruba cu a tuma luga riba 19 october 2023, parlamentario Mansur ta describi e sucedidonan di e reunion aki manera ‘un low nobo’ cu parlamento di Aruba a yega na dje. Pasobra semper e reglamento di ordo ta hopi claro cu si bo ta sinta riba stul di presidente di Staten bo no por hiba un argumento politico. “Tin biaha den reunion di comision e presidente por haci pregunta, y nos ta tolera esey aunke no mag. Pero den un reunion publico e presidente no mag hiba palabra.” Manera menciona, riba 19 october no solamente e presidente di Staten a haci pregunta, el a hiba henter un argumento politico y arbitrariamente limita cuanto un miembro por a papia. “Dus esaki a bira awor cu mayoria di reunion den parlamento ta bijeenkomst cu presidente di parlamento ta usa pa asumi podernan cu ni nos constitucion ni tampoco reglamento di ordo ta otorg’e, anarkia completo,” segun Mansur. E carta dirigi pa Gobernador ta describe con e procedemento aki ta un menasa pa nos sistema democractico y constitucional. Seguramente un preocupacion grandi y nivel hopi abao cu Parlamento di Aruba ta bayendo, cual ta spera cu Su Excelencia por presta bon atencion di esaki na bienestar di nos constitucion y democracia.