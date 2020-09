FPNM: Abo ta un mayor cu yiu entre 0-5 aña? Nos mester di bo aporte!

Fundacion pa Nos Muchanan (FPNM) ta lansa un encuesta importante

bou di mayornan di mucha entre 0 – 5 aña. FPNM a lanta na juni 1991 y tin como guia di trabou, e Tratado Internacional di Derechonan di Mucha. Un di nos metananan ta pa, eleva e calidad di cuido y guia y lantamento di mucha door di duna apoyo na mayornan, centronan di cuido infantil y otro educadornan.

Otro aña nos ta celebra net 30 aña di existencia. Pa e motibo aki, e aña aki nos a tuma tempo pa evalua loke nos como fundacion a logra te cu awor y kico mas nos por ofrece pa haci un impacto mas grandi den e mehoracion di e bienestar y lantamento di nos muchanan. Pero, kico ta e necesidadnan bou di mayornan?

P’esey, e aña aki nos a dicidi di inverti den un encuesta pa haya sa con mayornan ta experencia ser un mayor di un mucha chikito. Debi cu nos por parti e desaroyo di un mucha den diferente fase, nos a dicidi pa enfoca riba esnan mas chikito prome. Esta, muchanan entre e edad di 0 pa 5 aña, pa motibo cu e ta cientificamente proba cu e prome ananan di e mucha su bida ta fundamental pa resto di su bida. Loke nos kier sa di e mayornan di e muchanan aki ta : Kico ta e retonan di mas grandi lantando un mucha den e temponan aki? Kico ta e retonan cu e Pandemia di COVID-19 a trece pa bo? Kico ta duna bo mas satisfaccion como mayor? Ki informacion y sosten bo ta desea mas? Nos ke tende di mama y tambe di e tatanan. Cu e informacion aki, FPNM lo ahusta su servicionan pa por cumpli cu e necesidadnan cu a bin dilanti for di e investigacion aki.

E investigacion aki a ser haci den cooperacion cu Zero-to-Three Foundation di Merca, kende a zorg pa e base di e encuesta. Nos expertonan local a adapta e encuesta pa pas den e custumber, necesidad y situacion di Aruba. Debi na e pandemia, nos a agrega algun pregunta pa evalua cuanto e pandemia a afecta nos famianan.

Pues, nos ta haci un yamada na tur mayor cu tin yiu entre e edad di 0 – 5 aña pa participa na e encuesta aki. E ta disponibel na Papiamento y na Ingles. Cada un cu un otro link, cu ta obtenibel akibou of riba nos facebook page. Si bo ta mama of tata di un yiu entre e edadnan menciona ariba, por fabor, tuma algun minuut pa yena e encuesta importante aki. Djis klik riba e linknan akibou pa haya e encuesta na bo idioma preferi.

Nos lo rifa varios cadeaubon (vouchers) pa comestibles na supermercadonan local na balor di Afl. 100,-. Y Afl. 150,- Pues, participa! Nos lo anuncia e fecha cu lo saca e ganadornan di e vouchernan di supermercado mediante nos facebook page. Dus, no keda sin like nos Facebook page: Fundacion Pa Nos Muchanan.

Pa cualkier pregunta, por tuma contacto cu FPNM na: 588-0856 of 583-4247 of [email protected]

Link pa e encuesta na Papiamento: https://www.surveymonkey.com/r/FPNM_PAP

Link pa e encuesta na Ingles: https://www.surveymonkey.com/r/FPNM_ENG

Comments

comments