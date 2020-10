FPNC: ‘Necesidad pa ayudo ta keda bira mas grandi’

Comienso di Maart 2020, Fundacion Pa Nos Comunidad a tuma nota di un crecemento grandi den registracion di cliente. Primeramente pre-covid, e fundacion tabata yuda 150 pa 250 famia pa luna. E fundacion tabata existi caba pa 11 aña y semper tabata tin un bon cooperacion cu diferente instancia, scolnan cu tabata meld muchanan cu tabata tin mester.

E pandemia a trece cune un gran aumento den registracion, te cu fin di luna pasa nan por a conta cu 5,000 registracion di famianan cu tin necesidad. FPNC a traha hunto cu diferente organisacion pero tambe cu diferente fondonan. Primeramente tabata cu fondonan di CEDE cu a duna e prome paketenan di ayudo, despues nan a haya hopi donacion for di hotelnan, restaurantnan, cu a purba yuda nan cu cosnan cu nan tabata tin over por ehempel pa nan no bay perdi, cual FPNC a yuda varios cliente cu ne. Pero tambe donacionnan di companianan local y afo a haci posibel cu FPNC por a sigui draai, segun

Gianaika van der Biezen, directora di Fundacion Pa Nos Comunidad.

Un tarea operacional hopi grandi y administrativo

Tambe tabata tin fondo cu a bin hunto cu Rode Kruis cu ta cay bao di Buitelandse Zaken, cual por a yuda 2,500 famia den periodo di Juni te cu 18 September. Tabata tin productonan cu a resta y nan a wordo pasa pa fundacion pa agrega na paketenan. Fondonan cu ta disponibel aworaki ta di CEDE cu tambe por cubri e luna di October y November pa yuda famianan den necesidad. Actualmente tin fondonan pa 3,500 famia. “P’esey semper ta keda manera un buraco habri pa e 1,500 famia cu tin mester ayudo. Cu donacion y purbando di wak con nos ta yega na e fondonan aki pa tog sigui brinda ayudo. E registracion ta sigui, hende ta keda puntra con nan por registra, y bo kier brinda e famia tog un alivio den e temporada dificil aki”, segun sra. Van der Biezen.

Pa FPNC, e ta un tarea operacional hopi grandi pero tambe administrativo pasobra bo tin cu yama e clientenan bek. Tin hende ta registra desde Maart/April 2020, tin cu a perde trabao di biaha, pero cada bes bo tin cu bolbe bay re evalua e situacion y esey tin biaha ta tarda. “Pasobra nos ta ripara cu tin cliente ta spera cu mescos luna pasa nan a haya dia 5, e luna aki atrobe dia 5 nan tin cu haya. Pero esaki den su luga no ta asina pasobra mester evalua si e situacion ta mescos, si el a cuminsa traha bek si of no, ta yega e punto cu tin cu wak si e tin un tiki entrada, e ora ta mira na yuda un hende cu no tin e entrada,” segun sra. Van der Biezen ta splica. Esey ta depende na e fondonan disponibel, kico tin di donacion y con nan por sigui opera. “Tur esey ta factornan cu ta hunga un rol grandi pa duna e ayudo na comunidad di Aruba.”

Conhuntamente cu Rode Kruis, nan ta match nan lista pa evita cu hende ta haya dobel ayudo. Si bo tin e un caminda, bo no ta hay’e na e otro pa duna espacio na esun cu no tin ayudo ainda. Fondonan no ta mesun facil pa haya, y FPNC ta hayando menos donacionnan cu prome e pandemia.

“Pero si tin mas compania cu ta habri pa wak tin biaha den oranan boluntario, tambe ta haci esaki posibel pasobra fundacion di 150 pa 250 pa 5000 famia ta un trabao operacional hopi grandi, esaki sigur ta haci e posibel”, sra. Van der Biezen ta bisa.

Trahado social cu algun reto

Actualmente por tuma nota cu tog tin mas y mas hende ta keda bini na FPNC na Oranjestad pa puntra pa informacion of ayudo. Trahado social awor su trabao ta hopi fuerte segun FPNC pasobra nunca fundacion tabata e prome liña, semper nan a fungi como e di dos liña. “E caminda ta un tiki mas largo pero ora cu nan yega akinan tog bo no kier keda sin duna nan e ayudo, e ta bon si pa bo wak y pa e cliente si e ayudo ta necesario”, segun sra. Van der Biezen.

Lisa Harris, trahado social cu FPNC ta splica Masnoticia cu actualmente e trabaonan ta bayendo bon, nan a haya un bon draai unda por a analisa e situacion y awor ta mas bao di control. Tog tin retonan pero e ta bayendo. Segun sra. Harris, manera menciona, cu 5,000 cliente registra, y fondonan actualmente pa 2,500, y donacionnan pa 1,000. Esaki ta keda un reto pasobra “nos kier yuda tur hende, e necesidad ta grandi y ta birando mas grandi actualmente,” segun sra. Harris expresa na Masnoticia. Un banda positivo tambe pa mira ta e ayudo boluntario cu FPNC ta hayando recientemente, pero semper por tin mas. “Manpower, location & funding, esakinan ta semper keda tres reto, pero nos como un team chikito nos ta semper haci nos best y nos ta semper logra”, sra. Harris ta bisa.

FPNC ta conclui cu comunidad di Aruba mester keda bira mas consciente pasobra nos ta den un periodo hopi fragil. Mester conscientisa nos mes y compronde cu nos ta den un crisis cu ta toca na nos na un manera of otro, no ta tur hende tin e mesun facil, y por pasa cu mayan bo ta keda sin entrada, pues mester keda consciente y purba di spaar. Van der Biezen: “Mi sa cu e ta dificil pero locual bo no tin realmente necesidad di dje, pens’e dos biaha prome cu haci un escohencia. Conscientisacion ta e parti unda nos por yuda comunidad y nos mes pa e problemanan no ta mas grandi.”

