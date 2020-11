FPNC hopi druk bezig yudando famianan den necesidad na San Nicolas

Gabriel Marchena, trahado social pa Fundacion pa Nos Comunidad ta conta Masnoticia cu actualmente e trabaonan di reparti pakete di cuminda na famianan den necesidad ta bayendo bon. Nan ta bezig di basta tempo caba prome cu henter e periodo di Covid19 nan ta operando caba pa 11 aña largo como fundacion y na San Nicolas nan tin 1 aña operando, na e localidad ‘Cosoma’ banda di Aruba Bank. “Nos ta hayando un bon acogida di cliente y nos ta yudando basta famia den necesidad aworaki”, sr. Marchena ta splica.



Masnoticia por a compronde cu e localidad na San Nicolas tog ta un poco chikito y sr. Marchena ta splica nos cu esaki inicialmente tabata pa nan cuminsa nan operacionnan na San Nicolas. “Naturalmente semper bo ta busca pa expande bo servicio, pero tambe un manera cu bo por haya un espacio mas grandi tambe pa aloca mas persona pa busca nan paketenan tambe”, sr. Marchena ta splica. E reaccion na San Nicolas en cuanto ta famianan den necesidad ta tog grandi. Nan ta haya hopi walk-ins di diferente hende cu kier djis sa mas informacion riba kico e fundacion ta haci y brinda.

Importante pa sa cu e fundacion tin algun rekesito cu ta pidi p’e pa por yuda. E persona of famia mester tin nan identificacion cu nan pero tambe den caso cu miembro di famia a perde trabao, ta pidi tambe carta di retiro di trabao of ultimo dos payslip, si tin negoshi tambe ta rekeri registracion di Kvk. Esaki ta rekesitonan cu ta wordo puntra caba for di comienso di aplicacion unda a lansa website [www.fpnc.aw], of tambe via amigonan di FPNC cu ta otro instancianan cu nan ta traha cu nan. “Nos kier pidi comunidad pa sigui sostene e fundacion.

Cada donacion ta bon bini, sea ta monetario pero tambe den material. Pasobra fundacion ta uno cu mester di donacion tambe pa e parti operacional sigui draai”, sr. Marchena ta bisa. Fondonan actualmente ta basta limita dus mester sosten di comunidad den su totalidad . Sr. Marchena: “Pa nos por mustra tambe comunidad cu nos ta yudando pueblo di Aruba pero nos kier tambe e respaldo di nan parti pa hunto nos por sali for di e situacion aki. Nos ta bibando den momentonan dificil, union ta haci forsa y solidaridad ta hopi importante na e momentonan aki.”

