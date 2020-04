FPNA: Recrea responsablemente den naturalesa

Durante e temporada di Shelter in Place relaciona pa e crisis di COVID-19, Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) ta experiencia un subida di bishitante cu ta recrea den Parke Nacional Arikok y tambe na e siteo Ramsar Spaans Lagoen.

Bou di e condicionan existente di Shelter in Place FPNA a cera su operacion diario, pero ta habri pa tur esnan cu deseo di recrea den naturalesa, conforme regulacionan di DVG. Esaki tambe ta motibo cu a cera Parke Nacional Arikok pa vehiculo di motor. Cu Shelter In Place, trabou di FPNA a keda limita na vigilancia y control tactico pa evita creamento di aglomeracion entre bishitante y sigura cu tur bishitante ta tene nan mes na nos Regla y Regulacion. FPNA ta controla y vigila areanan bou di protecion cu un team minimo di Park Rangers caminda cu pa seguridad di tur cu ta bishita Parke Nacional Arikok y siteo Ramsar Spaans Lagoen ta na prome lugar.

Door di mustra respet pa reglanan y regulacionan stipula door di FPNA den areanan protehi e bishitante ta aporta na protecion y conservacion di Aruba su naturalesa; ademas observacion di nos reglanan ta percura pa seguridad propio y di otro durante un recreo den naturalesa. Ta sumamente importante pa na tur momento sigui instruccion di nos Park Rangers.Si no cumpli cu reglanan o instruccion di Park Rangers, nan tin autoridad di exihi e bishitante pa bandona e area protehi.

Durante fin di siman a tuma un incidente lamentabel na Conchi, caminda bishitantenan a dicidi di toch bay landra den Conchi – despues di a wordo avisa di antemano pa no bai haci esaki. Pa bon fortuna no tabata tin consequnecia fatal pero un incidente como tal no lo a tuma lugar si a sigui regla y instruccion. FPNA su Park Rangers tin hopi aña di experiencia cu ta reconose momentonan cu ta peligroso pa drenta den Conchi.

FPNA kier recorda tur persona un bes mas cu ta prohibi recrea cu bestianan domestico den areanan protehi. Stroba, gara, of collecta animalnan, mata of obhetonan ta strictamente prohibi pa ley . Na tur dos area tin borchi ta indica e reglanan y regulacionan cu bishitante mester mantene nan mes na dje. E reglanan y regulacionan aki tambe ta accesibel riba e website www.arubanationalpark.org.

E areanan protehi ta herencia di nos tur y hunto nos tin e PARKE NACIONAL responsabilidad di proteha conserva esaki pa e futuro generacion. FPNA ta reconce e balor cu naturalesa tin den e momento dificil aki, pero ta recorda tur persona pa recrea den naturalesa na un manera responsabel na tur momento. Pa cualkier pregunta of pa raporta irregularidad den e areanan protehi por tuma contacto cu FPNA via e pagina di Facebook: Aruba National Park.

Comments

comments