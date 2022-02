Recientemente Parke Nacional Arikok a wordo nomina entre e 20 Best Caribbean Attraction pa USA TODAY un corant cu ta wordo publica den mayoria estado Mericano. Pa Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) e organisacion di conservacion y maneho na Aruba encarga cu e.o Parke Nacional Arikok esaki sigur ta un honor pa wordo nomina un bes mas entre e miho atraccionan di Caribe. E nominacion aki ta den cuadro di e USA TODAY 10Best, un plataforma cu ta duna recomendacion imparcial na su usuarionan relaciona cu e miho atraccionnan, actividadnan pa haci y restaurant pa bishita di diferente destinacion rond di mundo. Pa ricibi e premiacion di e Best Caribbean Attraction tin un proceso caminda e publico por vota entre e 20 nominadonan selecta pa un panel di experto di turismo. E ultimo biaha cu premiacion aki a tuma lugar na 2020, Parke Nacional Arikok a ricibi e titulo di e Best Caribbean Attraction 2020. Den e añanan nos dilanti FPNA lo sigui cu e transicion pa stimula experencia den naturalesa sostenibel pa bishitantenan den e diferente areanan natural protegi e.o Parke Nacional Arikok, Siteo Ramsar Spaans Lagoen, y Parke Marino Aruba. E experencia aki lo mester ta di un balor halto y un impacto abou cu ta subraya e trabou di conservacion y encurasha comportasion sostenibel. Tur esaki ta pa mehora e experencia di di bishitante na e.o. Parke Nacional Arikok. Actualmente e proceso di votacion ta andando y FPNA kier encurasha e pueblo di Aruba pa vota pa un biaha mas Parke Nacional Arikok ricibi e titulo di Best Caribbean Attraction 2022. Pa vota por bishita e pagina di Facebook Aruba National Park Foundation caminda cu por vota of tambe door di bishita 10best.com den e seccion di Best Caribbean Attracion. Actualmente Parke Nacional Arikok ta lidera e proceso di votacion online sigui pa Shete Boka National Park di Corsow y na di tres lugar Nelson’s Dockyard di Antigua.

