FPNA: Entrada di conservacion valido ta rekeri pa accesa Parke Nacional Arikok

Durante e inicio di Covid-19, naturalesa a bira un di e fuentenan mas bishita pa asina e comunidad por a relaha y alaves aprecia e bunitesa diverso di nos naturalesa. Debi na e situacion di Covid-19, control stricto no tawata ser ehecuta na Parke Nacional Arikok, pero Park Rangers lo cuminsa efectua e controlnan stricto entrante 20 di februari proximo cuminsando cu e areanan mas popular: Daimari, Shete, Conchi, San Fuego, Jamanota, Sabana Basora, Butucu y Vader Piet.

Cu e introduccion di e Decreto Ministerial di 2009, Fundacion Parke Nacional Aruba a inicia cu e entrada di conservacion pa Parke Nacional Arikok desde prome di november 2010. Durante e añanan a sa di expande e opcionan na diferente categoria di participacion. Actualmente e structura di entrada di conservacion ta Afl. 5.00 pa persona local, muchanan bou di 18 aña di edad ta completamente gratis. Adicionalmente, tin e opcion pa saca un miembrecia anual pa Afl. 30.00 of tin otro categorianan aplicabel, unda bishitantenan local por disfruta 1 aña largo di nos naturalesa. Pa ricibi e tarifanan menciona, un ID valido ta rekeri na momento di compra.

Durante e fin di siman nos dilanti, nos ta avisa tur persona cu ta desea di bishita Parke Nacional Arikok pa cumpra nan entrada di conservacion di anterior of lo por hasi esaki mainta trempan ariba diasabra of diadomingo entrante 5:30 di mainta. Nos team di sales lo ta cla pa juda y duna tur informacion necesario na nos Centro di Bishitante situa na San Fuego.

Na peticion di nos bishitantenan cu ta desea di saca nan miembrecia anual online, nos ta dirigi un y tur pa nos pagina di Facebook: Aruba National Park, caminda e prome post tin tur instruccion pa asina completa e miembrecia anual online.

FPNA ta encurasha tur bishitante pa yuda nos conserva e areanan natural por medio di recrea na un manera responsabel y sostenibel.

