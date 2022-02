Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) recientemente a uni su mes na e caso cu a wordo entama door di habitantenan di Sero Colorado contra Gobierno di Aruba cu a aproba e proyecto di hotel. Como un organisacion di conservacion profesional independiente, FPNA no ta contra di desaroyo economico di e isla, pero esaki mester wordo haci sostenibel pa garantisa e salud di nos ecosistemanan y integridad di e biodiversidad. FPNA ta cuestiona si un Environmental Impact Assessment (EIA) adecua a wordo haci pa un desaroyo di e magnitud aki, especialmente mirando cu no tin accionan di mitigacion identifica pa un Sistema di Maneho Sostenibel pa e fase operacional. FPNA ta encarga cu e conservacion y maneho di tur areanan natural protegi tanto terestre y marino, cu atencion na presevacion, protecion, y restauracion di diversidad, salud, y resiliencia di e ecosistemanan natural, pero tambe pa informa, conecta y stimula participacion di bishitantenan di naturalesa via exprencianan sostenibel den naturalesa. Paso naturalesa no conose barera, y especienan ta migra bay y bin ambos riba tera y den lama, y mirando cu e menasanan afectando e estado di naturalesa y e areanan natural protegi, FPNA recientemente a cuminsa transforma di un Organisacion pa Maneho di Parke pa un Organisacion pa Maneho y Conservacion. E transicion aki ta encera un ampliacion di e atencion pa inlcui conservacion di naturalesa mas leu cu e areanan natural protegi y pa traha cu mas diferente stakeholders. Como un defensor pa conservacion di naturalesa, FPNA ta urgi stakeholders pa intensifica nan esfuerso pa preserva, proteha, y restaura nos naturalesa – hunto cu e ecosistema, especienan, y e comunidad cu e ta carga – riba e caminda pa recuperacion. Den transcurso di e ultimo añanan, FPNA continuamente ta traha hunto cu diferente stakeholder pa stop of mitiga e destruccion di naturalesa pafor di e areanan natural protegi, cu tin impactonan inmediatio ariba e salud y resiliensa di e naturalesa den e areanan protegi. FPNA semper ta prefera di dialoga pa asina hunto yega na solucion y ta opta pa cana e caminda legal ora cu no tin otro opcion pa por stop y of mitiga mas distruccion di naturalesa. Esaki tabata e caso recientemente den e caso entama contra Aruba Ocean Villas y Gobierno di Aruba, caminda cu e desaroyo hotelero ambos den e fase di construccion y tambe operacion lo impacta e ecosistema y biodiversidad di e mangelnan y yerbenan di lama den e area protegi na Commandeursbaai. Den e caso aki, di Three Rivers Real Estate N.V., un hotel grandi ‘all-inclusive’ – di inicialmente 600 camber – ta den construccion na Sero Colorado, cien meter leu di e area marino protegi di Sero Colorado cu ta wordo maneha pa FPNA. E proyecto hotelero lo tin impacto directo y indirecto riba e ecosistema marino y e biodiversidad di e area marino protegi. Segun e investigacion di e estado di rifnan di CARMABI, e area especifico aki ta e unico area na Aruba cu ainda ta den un estado saludabel. Esaki ta haci e area aki unico y e rason pakico FPNA a uni su mes na e caso entama pa e habitantenan di Sero Colorado. E proyecto aki a wordo aproba a base di un Environmental Impact Assesment produci pa Sustainable Solutions Consulting N.V. cu no a wordo haci di acuerdo cu e requisito y normanan aplicabel. E raport aki ni sikiera a cumpli pa haci e investigacion di e impacto ariba ocho (8) topico cu Gobierno di Aruba mes a identifica pa determina si ta aproba e proyecto, si of no, y bou di ki condicionnan. Consecuentemente, un Enviromental Impact Assessment cu ta indica den e rapport mes cu NO a ni investiga tur e 8 topiconan otorga pa Gobierno, y cu ta flaco y incompleto di 22 pagina produci pa Sustainable Solutions Consulting N.V. y aproba pa Gobierno di Aruba, por wordo considera un documento di ‘greenwashing’ pa asina facilmente cumpli cu e lista di criteria pa obtene un permiso di construccion, cu nuin intencion real di limita of mitiga e impacto riba e medio ambiente di e desaroyo aki. Durante e proceso di e Environmental Impact Assessment, FPNA a wordo acerca pa Sustainable Solutions Consulting N.V. pa entrega comentario riba e raport preliminar, caminda FPNA a expresa su precupacionan y a haci diferente pregunta cu ta regarda ambos e fase di construccion y operacion, entre otro: Con e proceso di consulta a wordo diseña y ehecuta y cua otro experto, organisacion, comision, y of stakeholders – gubernamental y no gubernamental- a wordo consulta? Pakico cierto criteria no a wordo adresa? Pakico no a indica nuin posibel menasa of risico, y mitigacion of maneho di risico, specialmente considerando cu e proyecto lo inclui parkeerplaats, casino, spa, un sport club, pool y restaurant? Kico ta e aspectonan di sostenibilidad proponi pa e hotel? Con sostenebilidad a wordo incorpora den e proceso di diseño y operacion? Pakico no a wordo menciona nuin caminda e capacidad di carga di e area y e posibel impacto y risico di e hotel den e areanan rond di dje, incluyendo e bida marino? Con y na ki momento e investigacion di biodiversidad a wordo haci? P.e. frecuencia, orario, y temporada; y determinacion corecto di especienan? Y: Ki methodo a wordo uza? Remarcabel ta, e preguntanan aki nunca a wordo contesta y niun comentario di FPNA a wordo incorpora den e version final, cual tabata identico na e version preliminar. Parti di e conclusion di e Environmental Impact Assessment ta bisa cu e actividadnan di e proyecto lo no tin influencia ariba e medio ambiente y ecologia local. Un conclusion asina aki ta pa FPNA un ehempel cu no tin conosemento ni comprondemento di e paisahe sensitivo di Aruba, y ta gravemente ta haci falta den e investigacion y analysis di e Environmental Impact Assessment. FPNA tin e conosemento for di observacionan extenso cu e area di Sero Colorado ta hogar di y/of area di alimentacion di especienan na riesgo di extincion y endemico manera Coneu y Shoco. Otro especienan protegi pa ley den e area ta, pero no limita na, Cododo y diferente tipo di Cadushi. Parhanan importante den e area henter aña of cu temporada ta, pero no limita na: Ganshi, Sternchi, Meuwchi, Swalchi, Snepi, Totolica di awa, Lopi, Kibra cocolishi, Ala blanca, Buladeifi, Totolica, Bubi, Skerchi, Gabilan piscador, y Warawara. E especienan di parha aki no ta habita tur parti riba e isla. Ademas e areanan na costa y playanan ta frecuenta door di diferente especienan di turtuga, e bahianan ta contene diferente especienan marino sensitivo na polucion y strobacion.

E aumento den actividad y e resultado di polucion di luz y zonido for di e proyecto lo sin duda impacta e turtuga cu ta pone webo, y e Sternchi cu ta migra pa uza e parti aki di Aruba su costa pa descansa, colecta cuminda y reproduci – incluyendo 15-30% di e populacion mundial di e Sternchi grandi (Cayenne) y mas cu 90% di e populacion di caribe di Sternchi comun. Mas ainda, e raport di e Environmental Impact Assessment no ta indica cu e tera a wordo suficiente investiga y evalua, incluyendo e minanan, tunnelnan, grotnan, y gulidonan, cu tambe tin un funcion pa aire pasa y ta contene bestianan salvahe, manera diferente especienan di raton di anochi y invertebrado, incluyendo un haraña endemico Amblypygid (zweepspin). Basa riba e Environmental Impact Assessment presenta pa e proyecto di un hotel ‘all-inclusive’ na Sero Colorado, FPNA ta argumenta cu conosemento di experto y participacion di e publico ta haci falta. Mirando cu participacion di stakeholder mester ta un parti significante den un proceso pa conduci un Environmental Impact Assessment, incluyendo e impacto socio-economico, cultural, y salud publico, tanto di beneficio y negativo. Pa e motibo aki e proyecto mester wordo para, y un Environmental Impact Assessment nobo y adecua mester wordo haci pa e proyecto aki. Adicionalmente, un Sistema di Maneho Sostenibel mester ta parti di e proyecto pa sigura cu impactonan y accion di mitigacionan ta wordo identifica y adresa na tempo. Por ehempel, hotel tin e tendencia di atrae especienan invasivo manera djaca, boa y diferente tipo di parha no local cu tin un posibilidad halto di impacta e medio ambiente den e area y bestianan salvahe (terestre y marino), pa menciona algun problema. Con e hotel di escala grandi aki lo mitiga e impactonan aki no ta conoci. Independiente di casonan den corte, FPNA lo sigui lucha pa su vision di crea un futuro sostenibel pa Aruba; uno cu lo tin balanse real entre bienestar economico, social, y ecologico riba un termino largo. Eleva educacion y concientisacion, mehora operacion sostenibel, plania y diseña, inverti mas den recurso pa analysis scientifico y pa monitoreo, mehora funcionamento legal y regulatorio – incluyendo handhaving, y desaroya fondonan dedica pa salud di ecosistemanan y biodiversidad, y maneho di polucion, desperdicio, y areanan cu awa ta pasa, ta keda importante pa e decadanan nos dilanti pa avansa Aruba den un sociedad y destinacion sostenibel.

