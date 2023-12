Reino: Djaweps, pa promé biaha buelonan a tuma lugá riba Sint Eustatius pa saka potrèt aéreo di kalidat haltu di e isla. Na desèmber i yanüari lo hasi vários buelo, pa saka potrèt aéreo i pa midi altitut di Sint Eustatius, Saba i Boneiru. E Entidatnan Públiko i Ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino a tuma e inisiativa pa esaki, ku e ophetivo pa mehorá registrashon di adrès i edifisio na e islanan. Huntu nan ta traha pa yega na ún registro sentral pa registrá adrès i edifisio na kada isla.

Un registro sentral pa adrès i edifisio

Den un registro sentral, ta hasi uso di potrèt aéreo pa determiná e ubikashon eksakto di un adrès òf edifisio riba un mapa. Dor di despues registrá tur dato di adrès i edifisio un biaha so den e sistema, e datonan ta bira mas konfiabel. Asina tin ménos duda tokante por ehèmpel registrashon korekto di ubikashon, number di kas, òf kon ta skirbi un adrès. Ku un registro sentral, gobièrnunan den futuro ta pone un promé paso pa mehorá kalidat di e datonan di registrashon.

Mapanan di altitut

Ademas di potrèt aéreo, tambe lo traha mapa di altitut di e islanan. Esaki ta produsí hopi informashon èkstra pa e islanan. Asina e Entidat Públiko na Sint Eustatius ta tene kuenta ku mapanan di altitut lo hasi edifisio i opheto históriko visibel ku den áreanan bèrdè ku hopi mata i yerba no ta visibel mas pa mira ku wowo so.

Mas bentaha

Pa e islanan, potrèt aéreo ta un fuente di informashon pa aun mas tantu motibu. Por hasi kabel i tuberia òf área di naturalesa kompleto visibel riba e mapanan, pa asina por ehèmpel, gobièrnunan por disidí mas mihó si lo otorgá pèrmit pa sierto sitio. I tambe unda lo konstruí bibienda òf kaya riba e islanan. Pa empresario i investigadó tambe e ta krea oportunidat, por ehèmpel pa hasi análisis di merkado i pa studia áreanan di naturalesa.

“Beeldmateriaal Nederland”

Ku un finansiamentu pa un solo biaha di Ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino, e laso di kolaborashon Beeldmateriaal Nederland (Material Visual Hulanda) lo saka e potrètnan aéreo. Den seno di e laso di kolaborashon aki, lo sigui pensa kon den futuro lo saka potrètnan aéreo di e islanan mas frekuentemente.