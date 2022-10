Violacionnan di derechonan humano dor di gobierno ta na ordo di dia. Esey tabata un di e conclusionnan di un dialogo intensivo cu a tuma luga diabierna ultimo durante otro edicion exitoso di Foruma Talking Politics na Cas di Partido. A base di preguntanan di sala panelistanan mr. Mr. Carl Giel, sra. Marlory Medina, vocero di fundacion pa proteccion derechonan humano di immigrantenan na Aruba y miembro di fraccion di AVP, dr. mr. Ryçond Santos do Nascimento a elabora entre otro riba violacion di derechonan di hende muhe, di mucha y di stranhero den nos comunidad. Moderador pa e anochi tabata e hoben jurista Wendrick Cicilia.

Panelistanan tabata preocupa tambe cu abusonan cu ta tuma luga pasobra tin vez tin ciudadano mes no ta respeta e dignidad di otro, resultando den violencia domestico, abuso di mucha y abusonan di dunadonan di trabao. A constata tambe cu banda di e violacionnan grave di gobierno tambe den nos comunidad tin hopi espacio pa mehora.

Durante e anochi tabata tin hopi ehempel cu a yega te corte caminda akeda prueba con Gabinete Wever Croes ta viola derechonan fundamental di ciudadanonan. Autoridadnan tin biaha no ta tene cuenta cu e situacion specifico di cada persona, optando pa un aplicacion formal di ley sin tene cuenta cu tur aspecto y interes involvi. Pa un ciudadano haya su derecho hopi biaha ta casi imposibel y ademas ta costa placa. Ehempelnan ta e tardansa den varios proceso di tuma decision, manera na instancianan social of ora di pidi asilo of permiso di estadia. Mas e procesonan aki tarda, mas ta laga personanan den un estado di incertidumbre, miedo y tin biaha hasta di teror.

Durante e dialogo a elabora riba varios leynan local, tratadonan internacional y e filosofia tras di derechonan humano. Hopi enfasis a ser poni riba e balor di cada ser humano sin importa edad, rasa, religion, orientacion sexual etc. E conviccion cu cada persona ta importante ta hiba na respet mutuo, na reconocimento di libertadnan fundamental y na un trato mas husto.

Un bon dialogo no por keda sin un analisis di e solucionnan. E panelistanan a conclui cu tin espacio pa mehora e proteccion legal, sin embargo ta mas importante ainda pa fomenta conocemento y respet pa derechonan fundamental. Cambia ley of bin cu mas ley no tur ora ta e miho solucion. P’esey un parti di e solucion mester ta educacion y informacion pa cu Pueblo. Lider di partido mr. Mike Eman a trece un alternativa dilanti pa cu e manera cu nos por trece mas union den henter e comunidad: nos mester uni rond di algun proyecto comun, cuminsa traha mas cu otro, nos lo ripara e humanidad den cada un di nos. Hunto nos mester traha riba nos cas cu yama Aruba. Mr. Mike Eman a pone esaki den contexto tambe di e orientacion riba e bon comun. Pa e enfoke aki riba e bon comun aporte di tur hende ta conta, tur tin un valor pa e totalidad, di tur ramo y ofishi, ta hunto ta crea e bon comun. Asina e anochi di dialogo y refleccion a clausura riba un tono positivo yen di speransa pa crea un Pais mas inclusivo, mas husto y mas felis.