Departamento di Impuesto ta informa cu e formulario nobo di declaracion di dividendbelasting ta disponibel pa tur cliente (empresa). Por baha e formulario aki for di nos website www.impuesto.aw y por haya e formulario aki bou Downloaden –

Zakelijk – Formulieren en toelichtingen – Dividendbelasting.

Por yena e formulario na man of digital, despues ta print e, firm’e y entrega esaki na Departamento di Impuesto. Alabes e empresa tin obligacion di retene dividendbelasting for di e dividendo. En corto E formulario di declaracion mester wordo yena door di un empresa cu a paga dividendo na su accionistanan of a

pone dividendo na disposicion di su accionistanan. E empresa aki tin e obligacion di retene dividendbelasting for di e suma di dividendo y despues paga e belasting aki na Departamento di Impuesto.

E obligacion di haci declaracion y pago mester sosode dentro di 15 dia for di e momento cu a pone e dividendo na disposicion di e accionistanan. Si no cumpli cu declaracion of no cumpli cu e declaracion na tempo, e empresa por haya un boet

di maximo Afl. 2.500,-. Keda sin haci pago di dividendbelasting of no haci e pago na tempo tambe por nifica un boet di maximo Afl. 10.000, -pa e empresa.