Formado tin tur informacion y preocupacion di STA

E siman aki sindicato STA a sinta na mesa cu formado pa asina trece e puntonan di preocupacion cu ta bida den sindicato STA pa cual aki Sr. Diego de Cuba ta splica.

STA a acepta Formado su invitacion y a acudi na e cita eynan. E tabata un encuentro hopi fructifero, caminda cu nan a combersa, dialoga bastante hopi ariba locual ta pasando ariba Aruba. STA a duna nan opinion obhetivo na Formado, Sra. Evelyn Wever- Croes di locual ta nan pensamento cu e situacion di Aruba y kico nan ta mira cu por ta e posibel solucionnan a corto y largo plaso pa locual ta pasando ariba e pais akinan.

Mas aleu, Sr. de Cuba a bisa cu e delegacion mes tabata tin hopi comprension pa locual nan ta bin cun’e y ta puntonan valido. Esaki ta cosnan cu ta secreto publico, mester bisa cu nos pais ta hopi satura pa locual ta trata e mercado cu ta bini for di pazuid, sea ta legal of ilegal ariba nos pais. Nan ta sinti cu eynan mester pone un stop completamente pa sigur dos aña. Kiermen cu ni kico cu bo tin mester, no ta bay busca hende di afo mas. Esey ta un di e problemanan cu ta confrontando na Aruba, cu STA ta premira cu sigui den e trend akinan, e ora por wel di yama nos pais ayo.

Locual cu tambe STA a splica y Sr. de Cuba ta kere cu nan tin comprension, ta kere cu nan mester haci un inventarisacion di locual tin ariba nos pais, actualmente. Por ehempel tin hende cu ta bisa, e hendenan cu ta cay bou di desempleo nan ta cantidad awo ta 8%, lo mester wak si e hendenan aki si ta bay duna, her-, bij of omscholing pa incorporanan atrobe den e mercado laboral si ta necesario y esun cu no tin trabao pa nan , den e ramo cu nan ta domina, cu por dunanan un her-, bij, of omscholing pa nan por siña un otro ofishi. Pero si mester bin un stop urgente, e stop mester a bin caba pero lamentablemente tur a wak kico a pasa cu e minsiter di Labor anterior, tur e cosnan cu el a haci cu a perhudica nos pais un tiki mas.

Un punto cu a trata den e reunion ta e tema di enseñansa y school paso tin hopi desaroyonan cu ta pasando cu tin hopi hende preocupa, segun de Cuba. Loke mester traha ariba dje, ta e parti di e scolnan, cu por ripara cu tin hopi drop outs den e ultimo dies añanan, y no tin un opvangnet pa net. No tin un grupo social cu por vang nan op, cu ta sinti cu tin hende cu ta yuda y guianan, pa nan por caba nan estudio. Hopi di nan ta asina cerca di nan diploma, nan ta dropo out y nan no ta logr’e.

Otro punto ta e sueldo minimo, cu ta masha tiki como tambe e uitzendbureaunan cu mester wordo elimina, ya cu ta sinti cu pais Aruba ta un luga mucho chikito pa tin uitzendbureau cu ta gana 10 florin pa hora ariba cada trahado cu nan ta zend uit pa traha como uitzendkracht, esey mester wordo elimina. A ripara cu net e personanan cu tin e uitzendbureaunan ta hende cu tin placa. Nan ta sigui gana placa ariba e homber chikito

E sistema laboral na Aruba, mester wordo cambia inmediatamente. Mester bin cu inspectornan cu tin poder pa sanciona. Ta mira cuanto cos ta pasando ariba nos pais, intimidacion, e ta sigui. A pesar cu hopi hende a sacudi miedo for di nan curpa, ta papia di local como trahado stranhero, vooral e ultimo aki ta guli manda abao mas hopi. Esey tambe ta un parti cu mester tackle e cu urgencia.

Hopi trahado no ta bay vota den un referendum, pa motibo di intimidacion y mester cumisna castiga e hendenan aki cu multa severo, paso ley di labor ta dunabo e derecho pero no ta wordo ehecuta, y ta poni eynan manera un pronkstuk, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.