Formado: “Ta premira cu pa fin di siman lo tin un acuerdo di gobernacion”

Diabierna, 20 di October, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes den su calidad di Formado di gobierno tabata tin su prome reunion cu gobernador di Aruba.

Siman pasa cu su persona a ricibi e instruccion di formacion a keda palabra cu tur siman lo duna e prome briefing, tocante e esfuersonan di gobernacion, pa cual diabierna el a tene su prome reunion. Formado a entrega gobernador e copia di acuerdo di formacion y manera a informa caba, awo ta den fase di e programa. Ta spera cu por tin e programa cla pa diabierna, si no e lo ta pa diasabra. E ta un proceso cu ta tuma su tempo, ya cu ta trata di tres programa cu ta pone banda di hunto, compara nan, kico ta bay cun’e, kico no ta bay cun’e, y kico ta purba discuti awor con ta bay atende cun’e. Tin diferencia den e programanan, cual ta algo logico y ta hopi importante. Sra. Wever- Croes ta atende tur cos cu tur pasenshi

Sra. Wever – Croes kier pa atende tur e puntonan aki, prome cu drenta gobierno. ara cu drenta gobierno tin trabaonan di tur dia, hopi trabao, hopi enfasis, hopi presion y ta haya cierto detayenan cu no a wordo atendi cun’e cual por escala bira problema. P’esey ta spera di keda esaki cla cun’e diabierna, y e ora por cuminsa cu e ultimo parti, cu ta reparticion di carteranan, y apunta ken ta bay wordo prome. Ora cu e reparticion ta cla, partidonan ta bay den nan seno, nan ta bin cu;n proposicion pa candidato di minister y ta bay pasa e procedura di screening, pa por keda cla.

E reunionnan ta hopi intensivo, diahuebs caba nan a keda te laat anochi. Diabierna di trempan caba nan ta bezig. E ta reunionnan di tur hunto, tur e tres partidonan, Sra. Wever- Croes como formado ta sinta na mesa. Tin un team cu ta negocia pa POR, RED y MEP, cada uno apart. Tin reunionnan bilateral, dos persona so, depende kico ta e puntonan cu mester wordo trata.

Pa loke ta e ambiente, mester corda cu e not a facil. Ta trata di hende cu ta conociendo otro pa prome biaha, combersando cu otro pa prome biaha. E ta reunionnan hopi zakelijk.

Dia 27 di October lo tin un parlamento nobo y te ainda no tin motibo pa duda cu lo logr’e. Sin embargo, e ta un proceso serio. Mester haci;’e cu responsabilidad. Ta tumando nan tempo pa esaki bay bon.

E puntonan di negociacion cu ta enfocando mas ariba dje, ta basa ariba e acuerdo di formacion cu a wordo forma. Ta tres punto importante. E prome punto ta bon gobernacion y integridad. Ta prome biaha cu ta haya un enfasis asina halto, mirando e situacion na Aruba tambe. Di dos punto ta Finanza publico. Sra. Evelyn Wever – Croes como Formado, el a reuni cu varios instancia y algun cu informacion hopi delicado. Den un reunion cu director di Finanza el a ricibi hopi mas informacion y e tin un miho bista ariba e Finanza publico. Tin puntonan cu ainda mester wordo trece dilanti. E di tres punto ta E ser humano central, kico mester haci pa pone e ser humano central. Haci Aruba sigur. E calidad di enseñansa mester ta bon, nos grandinan mester ta bon cuida, mester tin vivienda, nos medio ambiente ta puntonan cu mester tene nan cuenta.

A keda palabra cu otro cu lo cuminsa cu e puntonan di gobernacion y despues pa e hendenan. Pakico esey ta importante? Como ehempel, el a duna cu MEP a bay campaña cu programa cu nan por atende tur e problemanan pa Aruba. Den nan seno nan tin hendenan capacita pa drecha tur e problemanan. Pero aworaki nan tin coalicion, dus MEP no ta goberna su so. Pero loke nan kier, ta pa nan vision ta den e programa. Si e minister, cu no ta di MEP, e tin cu tene cuenta cu loke partidonan a acorda, ora di eherce su maneho.. E mester tene cuenta cu loke partidonan a acorda ariba dje. P’esey ta asina importante pa cuminsa traha ariba e programa, kico ta e acuerdonan mas principal. Esey ta trece stabilidad den gobierno. Cada ken mester tin su maneho refleha den cada ministerio.

E cantidad di minister a wordo toca. E refleho di tur e discusionnan cu tin den comunidad, ta puntonan cu ta papiando di dje. Ainda esey ta e punto di salida. Pero e no por participa. Mester tira awa biña, pero ohala no ta ariba e punto di cantidad di minister. Tin por desviacion di e cantidad di minister, ohala cu no. Pero no Pa yega na un coalicion, mester yega na palabracionnan.

MEP como e partido mas grandi, nan ta keda cu e encargo mas grandi tambe y esey lo keda refleha den e cantidad di minister cu MEP ta bay haya.

Con lo purba di yega na palabracionnan, di cada minister ta un isla? Esey ta door di palabracionnan di con nan ta bay traha cu otro. Actualmente ta tocando e tema di cuanto consehero, pa traha un asina yama protocol, cu tin un consehero, cuanto secretaria, un hende cu ta yudabo pa driver como bode. Ya caba nan a haya un indicacion di DHR caba con nan ta wak’e.

Si un dia un minister tin 15 trahado, kier bin cu 2 mas, esey no por. Pero por papia over di esey, eventualmente. Esey ta puntonan cu por trece friccion, p’esey mester papia over di esey.

Den caso di reparticion di cartera, e posicion 4-2-2 ta bira hopi dificil pa hib’e den su partijraad ya cu esaki no ta refleha e vision di MEP como e partido mas grandi. E opcion 5-1-1 lo ta mas sostenibel, pero atrobe, nan no a yega na e punto ey ainda, segun Formad, Sra. Evelyn Wever- Croes.