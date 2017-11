Formado Sra. mr. Evelyn Wever- Croes di bishita cerca S.E. Gobernador

Diaranson mainta, Formado Sra. mr. Evelyn Wever- Croes tabata di bishita cerca S.E. Gobernador, Sr. J.A. Boekhoudt.

Meta di e bishita aki tabata pa a informa Gobernador encuanto e acuerdo di gobernacion cu a yega na dje, cual acuerdo lo wordo firma diaranson atardi, pa 5 or y 30, na pia di Hooiberg. E programa ta e base di e coalicion.

Na su salida Formado a splica cu awor tur e partidonan envolvi a yega na un acuerdo di gobernacion y e siguiente fase lo bay ta e reparticion di cartera.

Formado a splica cu lo discuti e reparticion di carteranan pa despues cada partido bay bek den nan seno y delibera ariba esaki. No ta Formado ta dicidi, ken ta bira minister, esey ta e partidonan ta apunta ken nan kier pa bira minister.

Palabracion mas importante, ta cu e cualke topico, cu bin dilanti cu partidonan ta hayanan den dje. Si tin un minister cu tin un vision ariba un topico y e otro ariba un otro, cu nan tin di haber cu otro y nan ta diferencia di opinion, e idea lo no ta pa nan no cuminsa ataca otro mescos cu ta oponente nan ta. Esaki lo wordo treci dilanti y atendi door di e lidernan y bin bek den e Minsiterraad. Esey segun Formado, ta esey ta manera e brug cu ta seal full e palabracion den e coalicion.

Proximo gobierno no sa kico nan lo bay haya momento cu nan drenta gobierno. Nan tin nan prioridadnan, cual ta reestablece imagen y integridad di pais Aruba, tanto na Aruba como internacionalmente. Tambe Finanza Publico, cual lo mester atende cun’e serio. Formado tin reunionnan andando di Directie Financien, for di cual nan a haya un documento hopi elabora di nan, cu hopi mas informacion. Despues di e reunion den parlamento, nan lo sigui cu e reunion cu Directie Financien, pa nan ta bon informa prome cu nan tuma over.

Despues lo sigui cu e puntonan manera pone e ser humano central. E prome punto ta haci Aruba mas sigur, garantisa un bon cuido di salud, garantisa un bon calidad di enseƱansa y asina por sigui cu e tema aki.

Formado a inventarisa e deseonan di cada partido pa locual ta e reparticion di cartera of e cantidadnan fesea di minister. Pero importante ta pa pueblo haya sa finalmente kico ta e resultado final.

Mientras tanto, e proceso di screening tambe ta a cuminsa. Specialmente e proceso di screening, ta uno hopi importante. Si integridad ta un di e puntonan mas importante den gobernacion, esey kiermen cu e proceso di screening ta uno cu mester tene hopi cautela.

E nombernan pa esunnan cu posiblemente lo bira minister, ta un combinacion di factor cu ta esun cu por bira cantidad di voto. Ta basa ariba cantidad di voto, experticio di politico etc.

Por ultimo Formado a bisa cu e no por duna un tempo defini di cuanto mas lo por dura prome cu por tin un gobierno. Ta importante pa e tema di integridad wordo bon maneha, bon guia, controla y pesey e kier tuma su tempo. Pero tampoco Formado kier pa e proceso sigui mucho mas.

Ya caba tin cambionan importante den Parlamento, presidencia di parlamento ta den man di coalicion. Mayoria ta den man di coalicion. Aruba kier su gobierno y nan lo percura pa Aruba lo haya su gobierno mas pronto posibel.

Por ultimo Formado a bisa cu awo cu tin un programa di gobernacion, cual ta e proceso mas importante di formacion. El a tuma su tempo, pero nan a logr’e.