‘For di un distancia y desde su hogar’ Edjean lo presenta dos concierto pa e dianan di fiesta

Nos a drenta un di e temporadanan di mas spera, gusta y importante di e cultura Arubano. Un temporada cu semper nos comunidad a celebra den gran forma cu hopi musica, alegria y goso.

Sinembargo aña 2020 a bira un di e pio añanan den historia recien pa mundo henter. Un aña cu hopi reto, situacionnan sin presedente y di incertidumbre pa hopi ser humano. A pesar di tanto reto, e ser humano a keda cu e necesidad profundo di wordo inspira, motiva, pa sinti positivismo y speransa cu e situacion actual lo mehora.

E rol di e artista tabata hopi importante durante e crisis mundial aki, specialmente esnan cu ta crea y presenta musica. E efecto di esaki ta uno relahante y inspirativo pa hopi hende.

Considerando e importancia pa sigui motiva, inspira y eleva nos hendenan, Edjean Semeleer a dicidi un bes mas di presenta un proyecto musical pa e temporada di fin di aña 2020 cu tanto nos comunidad ta anhela pa celebra di un forma of otro.

Durante 2020, nos por a mira varios concierto presenta for di un distancia door di Edjean. Conciertonan cu a wordo disfruta via canalnan local di television local, na Corsou, Boneiro y tambe riba plataformanan social.

E proyecto musical aki cu a haya e nomber “Fin di aña na cas” cu ta consisti di dos concierto sumamente special pa engrandece e celebracion di Pasco y tambe di Aña Nobo lo wordo presenta for di e calor di Edjean su propio hogar, percurando pa e transmision aki por yega den tur skina riba nos isla y tambe pa tur esnan rond di mundo cu kier sinti e calor di fin di aña cu nos ta conoci pa transmiti.

E hecho cu no por haci e tipo di concierto usual cu un publico presente, no tabata un motibo pa keda sin presenta algo unico pa tur esnan rond di mundo cu kier sinti e calor di fin di aña cu nos ta conoci p’e.

Un elenco excepcional di artista y musico tambe lo forma parti di esaki. Cada un di nan for di nan propio hogar lo uni nan mes na e hazaña historico aki, simplemente pa alegra e alma y curason di tur nos hendenan.

E gran estreno di e concierto di Pasco lo ta diahuebs 24 di december pa 9’or di anochi y e concierto di Aña Nobo lo ta diabierna 1 di januari 2021 pa mesun ora. Hunto nos lo yama 2021 bonbini y refleha alabes riba e di 35 aniversario di Pais Aruba.

Mescos cu e conciertonan anterior, ambos por wordo disfruta riba plataformanan digital, manera entre otro riba e pagina di Facebook di Edjean Semeleer, Go Cultura Foundation, Na Drempel di fin di aña y tambe riba cable: Telearuba canal 13, Canal 22 y Nos Isla tv canal 23.

Organisacion cultural UNOCA y empresanan local manera Aruba Bank, SuperFood Plaza, Universal Technologies Aruba y Trash by Ronchi ta mira hopi balor agrega den proyectonan creativo y cultural di un calidad halto asina.

Proyectonan asina no solamente lo yuda motiva, inspira y eleva nos comunidad pero tambe ta aporta na un desaroyo positivo y sostenibel di nos pais cual ta e motibo tambe cu nan a dicidi di brinda nan sosten valioso pa haci e proyecto aki un realidad.

P’esey tambe nan tur ta invita bo pa bo disfruta di e conciertonan historico aki “Fin di aña na cas” for di e miho asiento posibel y for di e calor y siguridad di bo propio hogar, hunto cu bo famia. Edjean a accentua cu no ta pasobra nos lo no por sali bishita hende manera custumber kiermen cu nos no por disfruta di un fin di aña bisti di gala na nos mesun cas.

Na final di e transmisionnan nos por video-call nos sernan keri y desea nan un Bon Pasco y un aña nobo yena cu dicha y prosperidad, sperando cu e aña venidero nos por ta fisicamente cerca di esnan cu nos stima cu henter nos curason manera nos tin custumber di dje sin cu nos ta pone nos bida of di nan na peliger. Esaki sigur ta un iniciativa fantastico presenta pa nos propio artistanan na e pueblo di Aruba.

