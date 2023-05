Diaranson anochi e helicopter di Polis tabata den halto patruyando y moviendo for di Hooiberg pa area di Canashi pa Santa Cruz e piloto ta haya su mes confronta cu un situacion peligroso unda un persona for di tera tabata dal e helicopter cu laser. E oficialnan tambe sinta abordo di e helicopter a pasa man pa verkijker y wak di biaha di unda y asina notifica central. Patruya di Santa Cruz di biaha ta presenta na un cas na Canashito y papia cu e personanan fuertemente splicanan di e sucedido aki, maske cu nan ta para riba cu nan no a usa lazer pero for di e helicopter di polis a capta e movecion patras di e cas con e hendenan a sali y dal e helicopter cu laser pa basta rato.