For di 73 persona encontra den overtolligheidspool, Gobierno a bah’e te na 30

Den e reunion cu Conseho di Minister diabierna ultimo, CAFT a trece dilanti diferente puntonan di preocupacion tocante gastonan di personal. Riba esakinan, Prome Minister Evelyn Wever-Croes durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, a indica cu Gobierno di Aruba tin su preocupacion y atencion tambe.

Un tema sigur importante ta esun di overtolligheidspool. Gobierno di Aruba a informa CAFT cu dia cu a drenta gobierno, tawata tin 73 persona den ta overtolligheidspool. Esakinan ta ambtenaarnan cu a wordo manda cas mientras nan tawata wordo paga. Gabinete Wever-Croes desde e principio di gobernacion no a acepta cu mester paga hende mientras nan no ta trahando siendo cu tin cu baha gasto di personal. Cu e maneho di Gabinete Wever-Croes, a logra baha e pool aki te na 30. E deseo sigur di Gobierno ta cu esaki ta na 0 sinembargo e leynan pa yega e ultimo fase no ta ‘in place’ ainda pa motibo di otro prioridadnan cu a pone cu e leynan mester a warda. Gobierno ta trahando pa logra pa e 30 personanan aki tambe wordo ubica den departamentonan of tuma nan retiro for di servicio di Gobierno.

E tema di overtime tambe tawata un tema di preocupacion cerca CAFT. Den curso di e aña aki, hunto cu CAFT, Gobierno di Aruba a bay di acuerdo pa haci un analisis di e gastonan di overtime den Gobierno na unda cu a sinti un corelacion entre AO halto den Gobierno y Overtime halto den Gobierno. Hopi ta esnan cu ta bay cu AO y consecuentemente demas colega mester traha overtime. Esaki sigur ta un desaroyo cu Gobierno no por sigui sostene. Gobierno tin varios proposicion riba mesa pa traha riba AO halto pa asina baha overtime.

Siman pasa, CAFT a presenta e rapport di e analis di gastonan di overtime den cuanan tin bon recomendacionnan concreto cuanan mayoria Gobierno tawata tin conocemento di nan caba y ta tene cuenta cu nan. Gobierno lo trata e resultado di e rappart cu e departamentonan concerni, cuanan ovetime ta hopi halto, entre otro Cuerpo Policial, KIA, Brandweer, Guarda nos Costa, Inmigracion. Despues di esaki, Gobierno lo publica e rapport.

Gastonan di personal ta keda dificil. No tin hopi espacio. Pero mester baha e gastonan aki cu te e gastonan cu aña den aña fo ta keda subi aunke cu no bin niun ambtenaar acerca. Esaki pa motibo cu esnan den servicio di Gobierno ta keda haya aumentonan periodico y bevordering, Tambe e inhaalmanoeuvre di e negosacionnan di sindicato y e Gobierno anterior na aña 2014 na unda ta indica cu e voorjaarspremie y e najaarspremie ta keda subi cada aña.

“Esaki kiermeen cu mientras bo e gastonan ta sigui subi, mester baha gasto, cu ta duna un presion extra grandi. Un reto hopi grandi pa Gobierno di Aruba atende cu n’e. Nos ta preocupa mescos cu CAFT sinembargo no tin motibo pa panico. Gabinete Wever-Croes ta manehando esaki. E aña aki tur cos ta mustra cu nos ta logra y cu mesun fe y determinacion, nos ta percura pa e logra otro aña tambe”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

Un otro tema di discusion tawata impuesto y Gobierno a indica na CAFT di tin comprension pa cu nan preocupacion pero nan no mester mira cu e fondonan cu Aruba tin mester pa cuminsa paga debe, ta bin solamente di Impuesto. Esaki lo bin tambe for di otro entrada cu Gobierno mester bay genera pa cera e buraconan den Presupuesto di pais Aruba. Gobierno a duna un splicacion amplio riba esaki na CAFT.

“E reunion a bay den un bon ambiente. No a toca e tema di un aanwijzing pasobra esaki ya no ta un tema pa papia cu CAFT. Ya na september nan a entrega nan conseho y esaki awo ta fo’i nan man. Mi ta atendiendo cu esaki riba nivel politico cu Hulanda”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

