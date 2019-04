For di 22 te cu 28 di mei Aruba lo ta anfitrion di Soul Beach Music Festival

E aña aki Soul Beach Music Festival ta conoce su di 19 edicion, cual lo bay tuma luga dianan 22 pa 28 di mei binidero. Manera ya ta conoci, headliner ta e conocido John Legend, multi ganador di premionan manera 10 Grammy Awards, un Academy Award, un Golden Globe Award, un Tony Award y hopi otro mas.

E famoso cantante/escritora Ella Mai procedente di London, Inglatera a gana Best Song cu su cantica ‘Boo’d up’ y lo forma parti di e line up. Ademas, conocido cantante/escritora H.E.R. (Having Everything Revealed) ganadora di dos premio pa R&B Album tambe ta forma parti di e magno evento.

Hunto e artistanan lo duna un espectaculo di caliber halto durante e fin di siman di ‘Memorial Day’ proximo.

E festival aki a crece bira un experiencia unico y hopi conoci pa e bishitantenan cu a conduci na un crecemento den anochinan cu nan ta keda riba nos isla. Esnan cu ta yega Aruba pa Soul Beach Music Festival ta conoci pa disfruta plenamente di Aruba su oferta culinario y admira e paisahenan trankil. Loke a resalta cada bes ta cu e bishitantenan di Soul Beach Music Festival ta bolbe Aruba pa e hospitalidad cu e Arubianonan ta brinda.

Manera ya menciona, esaki ta e di 19 edicion di Soul BeachMusic Festival. Ta importante pa midi e impacto economico di un festival manera esaki pa asina compronde si e inversion haci ta uno cu merito. Pa cu esaki, A.T.A. a bin ta midi e impacto economico pa nos isla ya pa algun aña. Resultado di estudio ta indica cu e evento aki pa aña 2018 tawatin un impacto economico directo di 9 miyon dollar Mericano pa nos isla, esaki ta 7% mas cu 2017. Un total di 5.500 bishitante a bishita en conexion cu Soul Beach Music Festival cu ta 500 bishitante mas cu e aña anterior 2017. E bishitantenan a gasta un average di US$ 350.= dollar pa persona, pa dia durante nan estadia cual tawata un average di 6 anochi. Conclusion general di e festival ta sigui indica cu na aña 2018 ta cu 92% di e bishitantenan specifico pa e evento ta procedente di Merca unda nan a indica cu nan lo sigui recomenda Aruba como un destinacion di vakantie. Di esaki, 90% lo encurasha nan amigo y famianan pa atende Soul Beach Music Festival.

A.T.A. ta reconoce cu e lineup di un festival por tin un impacto riba con atractivo e ta pa atende, y asina tambe atrae mas bishitante pa nos isla. Tur e aspectonan aki ta mara na entre otro metanan cu e organisacion mester yega na dje.

Carchi pa localnan ya caba ta na benta na e prijs special di US $65.- na varios localidad rond di nos isla.

