For di 2002 empleadonan di SABA ta wardando ariba nan pago di e.o. ‘bevordering’

Ya for di 2002, trahadonan di SABA ta wardando ariba e pago retroactivo, cu ta e ‘Rechtrekken’ y ‘Bevordering’ di e trahadonan y cu nan tin derecho ariba dje. Na 2002, ainda ABV no tabata den SABA. Sra. Gina Maduro di Sindicato ABV ta elabora mas ariba e caso aki.

El a cuminsa na bisa cu na october 2015, ABV a drenta SABA por medio di un referendum, unda cu nan a haya mayoria pa representa e mayoria. Y ainda nan tin mayoria. For di e prome momento cu ABV a drenta den SABA, prome cos cu e miembronan a vocifera na ABV ta cu nan mester haya nan pago. Y cu e pago lo ta na departamento di Finanza, cu mester mand’e pa SABA pa esaki paga e trahadonan. Ora cu ABV a tuma contacto y cu a sinta cu SABA pa follow up, nan a bin haya sa cu esaki no ta e caso.

Asina tambe a cuminsa recore full e trayecto di DRH, for di tempo di ex ministernan di Economia, Finanza, Salud, y aki a bin realisa y nan a haya informacion cu desde 2006, no tin ningun movecion mas cu a wordo haci tocante e pagonan aki. Sra. Maduro a sigui bisa cu tabata falta diferente papelnan y tabata tin un decision di Conseho di Minister di e tempo ey, na 2004, cu tabata negatief. Y p’esey mes e periodo ey, e parti ey a keda pega den e lachi. Entre tanto e trahadonan si ta wordo priminti cu nan ta bay haya nan pago.

Den e trayecto aki, ABV a pone tur e partidonan hunto. Nan tabata tin un reunion cu DRH, cu Minister Schwengle, cu Departamento di Finanzas, cu SABA y varios otro stakeholdernan. E tempo ey Minister Schwengle a duna un ‘dienstopdracht’ unda cu DRH cu e HR di SABA, pa sinta hunto pa wak cuanto hendenan ta, ken nan ta, y pa haci un calculacion kico e suma ta. Ora cu esey a sali afo, tabata un suma basta halto, di casi 4 miyon, cu ta e suma di pago atrasa. Y e ora ey, minister Schwengle mester a bay Ministerraad pa haya acuerdo pa haci e pagonan. Na 2017, tur e grupo aki, cu ta di 47 persona, di cual a dos a fayece y e herederonan mester haya e pago aki, tur a haya un Ministeriële Beschikking, cu gobierno lo paganan den 3 biaha. Mirando cu e suma ta asina grandi den un solo biaha nan no por haya e pago. E palabracion tabata cu lo a Dus paga na 2018, 2019 y 2020. Esey tabata e palabracion.

Pero ora cu aña a habri na 2018, henter aña nan no a haya niun pago. Ora cu gobierno a cambia, nan a sinta cu Minister Dangui Oduber, cu a bay averigua, y asina a resulta cu SABA si a haya e placa aki, cu ta 2.2 miyon florin. Aki ta caminda cu e situacion a cambia atrobe, unda cu e trahadonan a haya sa cu e placa a yega, pero e no a wordo destina pa nan. Entre tanto, SABA tambe tin cuentanan pendiente cu gobierno, unda cu a ricibi e placa a haci uzo di dje, di otro pagonan pendiente cu nan tin. Y atrobe e trahadonan a keda perhudica.

Y p’esey ABV a pidi e reunion siman pasa cu tur e stakeholdernan na mesa, cu Minister Oduber, Minister Xomara Maduro, gerencia y directiva di SABA y demas stakeholdernan presente hunto cu sindicatonan ABV y a invita SEPPA cu tambe tin algun miembro na SABA cu mester haya nan pago. Ta bira fastioso cu cada biaha nan ta wordo manda di cashi pa muraya. Minister Dangui Oduber ta bisa cu SABA a haya e placa y SABA na su turno ta bisa cu e no a haya e placa.

Conclusion ta cu dia 27 di februari, e stakeholdernan mester bay sinta hunto, reuni pa wak cuanto e ta, ken e ta, con y pa 27 di maart mas tarda, ABV lo tende kico ta e resultado di ki dia ta cuminsa paga. Trahadonan a cuminsa fada, con e ta bay wordo paga, no ta interesanan, pero nan kier tende ki dia nan ta cuminsa haya nan prome pago. Esey ta e situacion na SABA.

E trahadonan aki tin 16 aña wardando ariba nan pago. Esaki ta demasiado y ABV ta contento cu despues di tanto aña, ya cu si e trahadonan tabata mas pro-activo hunto cu nan sindicato e tempo ey, nan a pone pia abao, pusha hopi nan lo a haya nan placa caba.

Esey ta opinion di ABV y e problema den SABA mescos cu Hospital ta e Raad van Toezicht. No por ta asina cu gobierno ta inyecta basta placa (miyones) den SABA y no tin un nada di bisa, pasobra cu gobierno no tin representacion di gobierno y tampoco un representante di sindicato, conforme ILO y Tripartiet. Si tabata tin representacion di sindicato y ‘kroonleden’, esaki lo no a pasa.

Sr. Dangui Oduber, minister di Salud a bisa di cu lo bin cu’n audit den SABA mirando cu SABA ta haya un placa pero e no a paga e trahadonan. Esaki ta falta di respet, pasobra cu como doño di trabao, bo trahadonan mester tin prioridad. Si a cumpli cu e trahadonan for di e tempo aya, lo no tabata tin e situacion aki. Pero mester drecha y ahusta e salario di e trahadonan, segun nan nivel y esunnan cu a caba nan opleiding, pero nan no ta ricibiendo e salario indica, pero e ta keda acumula. Ta mescos cu bo ta hiba awa lama.

Na final, por papia di un fraude, of e placa a bay pa un otro destinacion ora cu a haya e fondo. Y segun Sra. Maduro, SABA a haya e placa pero el a wordo uza pa otro cos den SABA mes. Y SABA mester bay demostra na gobierno, con nan a uza e placa aki, ya cu ta trata di 2 miyon florin.

Comments

comments