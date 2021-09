For di 1 di juli 2021, di cada 10.000 persona “No Vacuna”, 92 a drenta hospital

For di comienso di juli 2021 cu e variante Delta a haci su entrada na Aruba, hopi lihe e variante aki a causa preocupacion ora ela plama causando un brote grandi di casonan di COVID-19.

E variante Delta a wordo categorisa como un variante mas contagioso compara cu otro variantenan y esaki nos por a experencia tambe na Aruba ora di haci comparacion cu e brotenan anterior di COVID-19.

Te cu dia 12 di september 2021, nos tin na Aruba un total di 70.105 (75%) asegurado di AZV riba 12 aña cu si a vacuna y 23.668 (25%) asegurado di AZV cu no a vacuna.

E informacion aki ta hopi importante pa analisa: di e 70.105 (75%) cu si a vacuna, 42 persona a drenta hospital relaciona cu COVID; y di 23.668 (25%) cu no a vacuna, 219 persona a drenta hospital for di cuminsamento di juli te cu dia 12 di september.

Si nos recapitula tur data for di 1 juli 2021 te cu 12 di september 2021, nos por conclui cu pa cada 10.000 ciudadano cu no a vacuna, 92 a ta drenta hospital relaciona cu COVID-19; y pa cada 10.000 ciudadano cu si a vacuna, 6 persona a drenta hospital relaciona cu COVID.

E analisis aki ta basa riba cifras di asegurado di AZV. Motibo cu ta uza cifras di AZV pa e analisis aki ta pa motibo cu e cifranan registra ta logra un analisis cu un resultado real y confiabel. E cifranan aki no ta inclui hende indocumenta of studiante di afo cu a vacuna of cu por vacuna ya cu aki no tin exactitud y e midimento lo bira un calculacion proyecta.

Pa medio di analisis continuo, DVG ta sigui evalua y dirigi su maneho di vacunacion cu ta demostrando di ta hopi efectivo den preveni ingreso den hospital y asta den scapa bida di nos ciudadanonan.

