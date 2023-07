Diabierna awo, 28 di juli 2023, e comunidad di Aruba tin un tremendo oportunidad pa saboria un variedad di cuminda, gosa di un bon ambiente, y re descubri e atraccionnan di down town San Nicolas durante e prome San Nicolas Food Truck Festival; un festival organisa pa Harambe Foundation y Vibration PR cu e sosten di Aruba Tourism Authority, Setar cuPay.aw, y Tropical Bottling Company. E evento lo cuminsa for di 6’or di atardi y lo core te mey anochi caminda cu lo ofrece e oportunidad pa saboria dushi cuminda y y participa den competencia dibertido..

E obhetivo di e evento ta pa genera mas bishitante pa e area di San Nicolas y tambe fomenta un participacion comunitario. Por bishita e evento aki completamente gratis caminda cu lo ofrece un variedad grandi di atraccion y actividad pa bishitante di tur edad den caya principal di San Nicolas. E atraccionan ta consisti for di kids corner,musica en bibo, un variedad di craft beers pa amante di cerbes, te na competencia di comemento di hot dog..

Lo tin un area di Hot Wheels caminda por wak, intercambia of bende e autonan aki. E Kids Corner lo ofrece trahamento di crochet y slime, entre otro. Tambe bishitantenan di e actividad tin e oportunidad di haya vouchers gratis pa uza na un di bo food trucknan preferi. Alabes, por probecha saca potret na un di e muralnan uzando e hashtag #sannicolasfoodtruck2023y asina participa pa gana premio.

Prepara pa los e pianan ya cu e entretenimento musical lo ta bou di encargo di nos gran musiconan local manera Carlos Bislip Jr. y su Jazz Trio y Grupo di Betico. San Nicolas Food Truck Festival 2023 ta un celebracion di bon cuminda, bon musica, bon ambiente, y bon momentonan hunto. P’esey mes, bisa bo famia, amigo, bisiña pa subi auto y bin pariba diabierna awo pa presencia San Nicolas Food Truck Festival.

Prepara pa come dushi burgers, cuminda Caribense, BBQ, bebidanan delicioso y sin laga afo cos dushi. Ta recomenda pa bin cu placa los pa cumpra na e diferente truck, sinembargo lo tin tambe mashin pa swipe carchi di banco. Pa mas informacion por yama 593-2880 of email [email protected].