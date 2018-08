‘Fondonan di TPEF uza pa basha Hotel Bushiri abao’

Parlamento di Aruba a trata e ley di TPEF (Tourism Product Enhancement Fund) diahuebs y diabierna ultimo. Obhetivo di e fondonan aki ta bisa textualmente “Verbetering van het toeristische product”, esta pa embeyece y mehora e producto Aruba. Como cu no tin jaarrekening di TPEF, Parlamentarionan a pidi Minister Dangui Oduber pa pone por lo menos un relato di locual cu el a hereda for di Mike de Meza pa asina Parlamento por pone nan mes altante di e desaster cu a keda atras.

Amigonan di partido complaciente

Den oranan di merdia a pone ter inzage documentonan cu cifra y gastonan di TPEF y pa sorpresa den e poco tempo cu por a mira e documentonan aki a resalta gastonan astronomico cu compromisonan net promer cu eleccion. Pues Mike de Meza y AVP a usa e fondonan aki pa complace amigonan di partido pa basha hotel Bushiri abao. Fondonan di TPEF hustamente ta pa embeyece Aruba y aki politicamente a tuma un decision contra tur obhetivo cual a costa rond di 900 mil florin. Parlamentario Endy Croes a tuma nota di esaki y mesora a pidi Minister Dangui Oduber cu Parlamento ta desea di mira e notulen y besluitenlijst di e reunion di e “Toezichtorgaan” unda a tuma e decision aki. Toezicht orgaan di TPEF ta consisti di 2 representante di ATSA (Aruba Time Share Association), 1 representante di Minister di Finansa, 1 representante di Minister di Turismo, 1 representante di Minister di Cultura, 1 representante di Minister di Infrastructura y 1 representante di ATA pa un total di 7 persona.

No tin ningun documentacion

Pues pa un decision pa un capital di placa asina grandi mester por lo menos tabata tin quorum esta minimo 4 representante of mas di e Toezichtorgaan mester ta presente. Pues Endy Croes kier a controla si e decision pa complace un amigo di AVP cu 900 mil florin den porta di eleccion a bay por lo menos conforme reglanan di bon gobernacion y alaves kier mira si ta trata di un decision valido. Lamentablemente Minister Dangui Oduber a informa Parlamento den su contesta cu no a encontra ningun pero ningun documentacion, no tin notulen, no tin besluitenlijst alrespecto esaki. Parlamentario Croes a puntra mesora cu Parlamento di Aruba mester pone e minister encuestion esta Mike de Meza personalmente responsabel. Bo no por malgasta fondonan di TPEF contra su obhetivo y pio ainda tuma decisionnan cu no ta wordo sosteni y no tin documentacion.

Pues Parlamentario Croes a splica cu esaki lo no keda asina y cada dia tin mas puito ta sali for di e “holocausto” cu AVP, Mike Eman y Mike de Meza a laga atras. Increibel pero e trabao pa drecha e desasternan aki ta inmenso unda tur dia ta encontra cadavernan nobo den cashi.

