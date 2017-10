Fondo di Pensioen ta miho cu loke MEP a laga atras ocho aña pasa

Diahuebs mainta gobierno di Aruba a yama un conferencia di prensa caminda Sr. mr. Arthur Dowers a elabora ariba e desaroyonan di parti di gobierno di AVP.

Pa loke ta trata e ultimo desaroyonan tocante resultado di eleccion y formacion di gobierno. Pa gobierno esaki ta importante, ya cu pa basta dia tin speculacionnan andando y tin diferente puntonan cu a bin dilanti cu como partido AVP nan mester trece padilanti, como partido y como gobierno.

Den eleccion AVP a resulta e partido mas grandi. Den e siman aki AVP a haya un invitacion di parti di informador, na momento cu e ta bay haci e pasonan pa forma un gobierno. Di biaha despues di eleccion, di parti di Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a bisa cu e kier drenta gobierno mas lihe posibel. E tabata kier a drenta te hasta prome cu ley ta stipula y ta p’esey el a brasa Sr. Otmar Oduber pa asina forma un gobierno. Despues nan a cuminsa bek paddle, cu nan ta sinti toch cu nan no tin pura y cu nan kier studia cierto cosnan. Aworaki atrobe nan tin pura y nan kier forma e gobierno mas lihe cu ta posibel.

Sra. Wever- Croes ta bisa cu cierto carteranan e kier keda cu nan, pa despues bisa cu e ta dispuesto pa duna esakinan na e otro partido. Como e partido cu pueblo a duna mas confiansa, nan a sinti cu tabata nan responsabilidad pa duna informador nan punto di bista den e proceso aki. Loke nan a bisa informador cu partido AVP ta e partido cu pueblo a duna mas confiansa den dje y cu nan ta dispuesto pa combersa cu e partido mas grandi di oposicion pa mira si ta posibel pa wak si nan por presenta un programa cu AVP ta kere ta acceptabel cu nan lo por coopera na dje, pa garantisa cu e pueblo tin un gobierno stabiel. Y mas cu tur cos un gobierno cu ta confiabel.

For di comienso nan a bisa cu nan no ta dispuesto pa traha cu un partido chikito cu tur hende sa su historia con el a lanta. Algun dia pasa a tende un persona hopi yega na MEP, Sr. de Ruyter cu a splica hopi explicito con e partido a wordo lanta y cu ki meta. P’esey mes AVP no ta dispuesto pa forma un gobierno cu’n partido chikito asina. Tambe por a sinti Dowers tira palabra pa partido RED, a pesar cu e no a menciona niun nomber, pero door di bisa cu nan no ta drenta niun aventura cu partidonan chikito cu tin duda den nan integridad. unke no a menciona e nomber, pero a referi na e hecho cu no kier drenta den ningun aventura cu partidonan cu ta den cuenta di droga, ni bagamunderia ni den partidonan cu tin duda den nan integridad.

Ta importante pa menciona algun punto cu den e dianan aki a bin padilanti, na momento cu e bay bin na e formador y gobernador a tuma luga. Segun sr. Dowers, ta bon pa expresa cu Sra. Wever- Croes den campaña a priminti yen di cos. Pero awo e ta bisa cu e no tabata na altura di e situacion financiero di Aruba. Sea nan no ta papia berdad of Sra. Wever- Croes, tin hopi luna cu e no ta haci su trabao.

El a sigui bisa cu e situacion financiero di Aruba awe ta mas cla cu cualke otro momento di gobierno. Ocho aña pasa AVP a drenta den gobierno unda tabata tin un situacion financiero caotico. Ta papia di un extra buraco den e presupuesto di e aña cu a pasa ey, dus e presupuesto cu nan a laga na 157 miyon florin di deficit.

Awo Sra. Wever- Croes no tabata sa di e situacion financiero di Aruba, ni di e fondo di Pensioen. Y awo cu CAFT a pone tur cos bon cla ariba papel, a bay cas di hende, instrui su hendenan pa campaña bisando cu lo baha e edad di pensioen. Segun Dowers, Sra. Wever- croes tabata sa masha bon di e situacion di e Pensioenfonds, con nan a lag’e 8 aña pasa. Bou di liderasgo cu mr. Mike Eman, nan a scoge e caminda di dialogo pa yega na solucionan tur nan problemanan cu partido MEP a laga atras. Y awo ta bin bisa cu e no tabata sa di e situacion financiero di e pais. Otmar Oduber e mesun modus operandi e kier bin cun’e. Cu ta Hulanda nan ta bay paso cu nan kier pa Hulanda yuda nan soluciona e problemanan. Nan a bisa cu nan no por cumpli cu niun promesa cu nan a haci, ya cu e buraco ta mas grandi cu nan a kere.

Sr. Oduber a trece padilanti, segun mr. Dowers, cu ta un scandal cu nan a surpasa e presupuesto di Husticia den e momento aki y cu nan ta iresponsabel. Scandal ta cu boso mes ta cu nan mes ta manda hende bay comete atraco y boso ta lanta hende contra comunidad pasobra cu boso tin e siguridad. Na momento cu nos paga nos polisnan pa proteha nos pais, Sr. Otmar Oduber ta yam’e scandal. Ta spera cu ora cu e publica e scandal di Sr. Oduber e para recht tambe y cu e lo tin e contestanan.

Por ultimo partido AVP lo bay ta para hopi di cerca ora cosnan cuminsa sali na cla ora MEP y POR forma e gobierno paso tin hopi cos lo bay sali poco poco na cla segun Sr. mr. Arthur Dowers.