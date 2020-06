Fofoti Tours & Transfers e prome compania na Aruba ortoga e prestigioso ACE (Aquila Cruise Excellence) Designation

Fofoti Tours & Transfers tin e honor di anuncia cu nan ta e prome compania pa ricibi e accreditation global di Aquila Center of Cruise Excellence. Ta ortoga e asina yama “Designation” na operadornan cu ta cumpli cu e rekesitonan international di ACE pa servicio excelente den e industria crusero. E programa ta permiti operadornan demostra cu nan tin e procedura y plan nan bon structura pa logra of surpasa e standard di calidad reconoci y respeta den e mundo di crusero. E ACE Designation ta cubri tres pilar di servicio excelente: 1) Excelencia den provee e bishitante un tour di calidad, 2) Excelencia den brinda servicio di calidad na e liña crusero y 3) Excelencia den nan operacion.

Sra. Sharlise Croes, Director di Fofoti Tours & Tranfers ta elabora: “Pa logra un reconocimiento internacional di e taya aki no tawata facil, a rekeri hopi esfuerso y trabou duro di e ekipo completo pa sigura cu tur cos tawata cana manera mester ta. Nos semper ta hasi lo maximo pa mantene un calidad superior den servicio, mehorando nos mes pa por brinda e bishitante e mihor di nos. Di biaha nos a wak e oportunidad y e beneficionan di ACE, un danki ta bai na Sr. Mario Arends di Aruba Tourism Authority pa introduci nos na Aquila.”

E team di “Aquila Center of Aquila Center of Cruise Excellence(ACE)” a traha hunto cu e Risk & Quality Manager – Sra. Esmeralda Schotman y Operations & Sales Supervisor – Sra. Shalitsa Dabian pa sigura cu tur proceso, procedura, training, control di calidad di productonan interno y externo tawata na ordo, por ehempel, e ekiponan, sistema di maneho, tours, strategia, maneho di riesgo y mucho mas. Despues cu a cumpli of surpasa tur standard internacional, Fofoti Tours & Transfers por carga oficialmente y orguyosamente e titulo di “ACE Tour Operator Designation by Aquila Center of Cruise Excellence.”

Na 2019, tur guia y manehado di bus di Fofoti Tours & Transfers a ricibi nan certificacion di Aquila caba, e programa ta dirigi na guianan cu ta duna tour na pasaheronan di e industria crusero mundialmente. E certificacion aki ta sigui provee mas siguransa na nos clientenan y huespednan cu nos lo sigui ofrese servicio exelente.

No obstante cu nos industria a sufri substantialmente pa motibo di Covid19, nos mester a comparti e bon noticia aki. E ceremonia digital a tuma lugar via zoom (plataforma digital pa tene reunion), y Sra. Melanie Collpitts di Aquila Center of Cruise Excellence(ACE) a presenta e certificado na e team virtualmente.

Den e mundo dinamico y global di turismo crusero, certificacion di un entidad asina prestigioso ta demostra e dedicacion y compromiso cu Fofoti Tours & Transfers tin. E proceso continuo pa brinda e mihor posibel, enfocando ariba servicio y producto excelente. Fofoti Tours & Transfers ta gradici Sr. Mario Arends y su team di e departamento di crusero na Aruba Tourism Authority pa nan dedicacion na Aruba como destinacion brindando excelencia den servicio.

