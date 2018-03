Focus ta celebra su 23 aniversario cu website nobo & moderno

Revista FOCUS a lansa su prome edicion dia 7 di april 1995 y esaki a simbolisa un simia, cu den transcurso di tempo, a crece y trece su frutonan, cu amor, pasion, dedicacion, profesionalismo y sabiduria. Como e pionero awor Revista Focus cu inmenso satisfaccion ta lansa su website nobo, cu ta bay ofrece contenido online ademas di e revista. E meta tras di e website aki ta, pa crea un link tambe entre e contenido di e revista y website di un forma creativo y interactivo.

Den e Homepage ta mira primeramente un video di Osyth Henriquez, cu ta riba e portada di FOCUS pa e luna di maart y e ta comparti un mensahe special dedica na Aruba. Ta sigui despues News Flash cu e noticianan cu ta keda varia, pa asina mantene e usuarionan altanto di tur loke ta pasa den e mundo di moda, beyesa, salud, showbiz, trends y estilo di bida na Aruba y internacionalmente.

Si tuma un ehempel manera den edicion di FOCUS di maart a ilustra e matrimonio di Albanuris y Jose Alberto, cu nan storia y e potretnan di nan ceremonia y recepcion. Riba e website por mira un otro serie di potret, cu no a sali den e revista y cu un video di nan dia special, cu esnan cu bay riba e website por disfruta di dje.

E articulonan den e seccion di Salud & Dieta den e revista por mira con varios di nan riba e website tin un video manera ‘E beneficionan pa haci planks’, unda ta mustra con ta logra ehercita y tonifica varios parti di e curpa. Otro seccion popular cu por haya tambe ta Bida Real, Inbox, Paspoort y Topico.

Dos make-up artists popular; Kassandra Suarez y Marta Collell nan canal di YouTube tambe ta visibel a traves di e website, unda nan ta comparti tips di makiyahe y estilo.

Den transcurso di e 23 añanan di e revista, FOCUS a haci entrega anualmente di FOCUS Reconocimento y por mira bek na varios potret di hopi aña atras riba e website, mescos di e añanan cu a entrega e premio di FOCUS imagen. Den e seccion di video por mira diferente ‘behind the scenes’, cu ta varia for di photo shootings, evento como e imagennan masha tierno di e babynan Pampers.

Cu e era digital FOCUS lo sigui desaroya y esaki ta e comienso di mas proyecto interesante na caminda. Un danki special ta bay na Leopold Lacle di Dot1 Technologies y Jose Angel Fajardo di Buenas Ideas Medios. Por bishita e website na www.focus.aw

