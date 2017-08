FMTB ta organisa e prome Caribbean Active Aging Congress

Dianan 13 y 14 di October, Fundacion Movimiento ta Bida (FMTB) ta organisa pa prome biaha den Caribe, e FirstCaribbean Active Aging Congress. Durante e congreso aki lo tin varios orador tanto local como internacional. Lo tin orador di Puerto Rico, Merca, Canada, Chile, Colombia, Corsou y Aruba. Tur profesional y interesadonan tanto local como internacional ta worde invita pa atende e congreso unico aki.

Algun di e oradornan ta:

Erik Peper

Erik Peper, PhD, BCB, ta un autoridad internacional pa cual ta trata biofeedback y Profesor di Holistic Health Studies / Department of Health Education na San Francisco State University. E ta presidente di e Biofeedback Foundation of Europe y ex Presidente di e Association for Applied Psychophysiology y Biofeedback.

E tin su pratica di biofeedback na BiofeedbackHealth (www.biofeedbackhealth.org). E ta autor di masha hopi articulo cientifico y a skirbi buki manera “Make Health Happen”, “Fighting Cancer-A Nontoxic Approach to Treatment”, y “Biofeedback Mastery”. E ta publica e blog “The peper perspective-ideas on illness, health and well-being (www.peperperspective.com).

E ta wordo reconoci como un experto riba e topico di Salud Holisitico, stress management y workplace health.

Erik Peper lo tey como invitado special pa trece su ponencianan dilanti dia 14 di October den Cas di Cultura durante e Active Aging Congress di FMTB.

Servaas Mes

Servaas ta residencia na Smithers, BC, Canada. Servaas Mes ta fundador y director di e “The Human Health Project”, un iniciativa global pa comparti speransa, salubridad, rehabilitacion y felicidad. Servaas su sabidoria pa con e curpa humano ta traha ta unico.

For di diferente acercamento e ta harmonisa e medicina tradicional cu esun holistico.Cu esaki Servaas ta duna tur hende e posibilidad pa procesa un malesa riba bo mes na cualkier edad.

Servaas ta conoci pa su manera chistoso y facil di duna les. E tambe ta e fundador di “Mobilizing Awareness® Somatic Rehabilitation & Education. E tambe ta presenta tayer y programanan post-graduate pa profesionalnan medico y otro personanan. Servaas ta un Somatic Practitioner y tambe un Physiotherapist, un Hanna Somatic Educator®, un Pranassage® Practitioner y un Pilates Mat Instructor.

Servaas Mes tambe lo ta un di e oradornan diasabra 14 di October den Cas di Cultura durante e prome Caribean Active Aging Congress organisa pa Fundacion Movimiento ta Bida.

Corda cu por reserva y cumpra bo carchi na Cas di Cultura y Ibisa.